NBA／藍道動左腳踝關節鏡手術 下季開幕戰前能回歸

根據報導，尼克核心大將藍道（Julius Randle）將接受左腳踝關節鏡手術，預計可以趕得上季前訓練營和新賽季的開幕戰。

藍道在今年賽季遭遇過兩次嚴重的腳踝扭傷情況，一次是出現在例行賽尾聲，之後在首輪第5戰也不慎受傷。這導致藍道被迫缺席了第二輪的首戰，之後更只能帶傷打球。尼克最終在第二輪遭到熱火淘汰。

藍道在最近3個賽季中2度入選明星賽，賽季平均可以得到25.1分10籃板4.1助攻。

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