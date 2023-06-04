NBA／藍道動左腳踝關節鏡手術 下季開幕戰前能回歸

根據報導，尼克核心大將藍道（Julius Randle）將接受左腳踝關節鏡手術，預計可以趕得上季前訓練營和新賽季的開幕戰。
藍道在今年賽季遭遇過兩次嚴重的腳踝扭傷情況，一次是出現在例行賽尾聲，之後在首輪第5戰也不慎受傷。這導致藍道被迫缺席了第二輪的首戰，之後更只能帶傷打球。尼克最終在第二輪遭到熱火淘汰。
藍道在最近3個賽季中2度入選明星賽，賽季平均可以得到25.1分10籃板4.1助攻。
太陽日前宣布聘用佛蓋爾（Frank Vogel）為總教練，根據外媒，他的加盟，或許會對前東家湖人的教練團掀起波瀾。
BREAKING: The Suns are planning to hire
NBA總冠軍賽第2戰將於台灣時間明天早上8時開打，首戰落敗的熱火又傳出利空，射手「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）因傷持續缺席，東冠表現出色的馬丁（Caleb Martin）則是生病，今天沒有參與練球。
羅素（D'Angelo Russell）於西區冠軍賽糟糕的表現，不僅讓湖人走向淘汰結局，自己在休賽季能拿到的價碼，也因此大打折扣。
雖然進入季後賽後，狀況便起伏不定，但羅素前兩輪仍能適時站出來，
根據報導，尼克核心大將藍道（Julius Randle）將接受左腳踝關節鏡手術，預計可以趕得上季前訓練營和新賽季的開幕戰。
藍道在今年賽季遭遇過兩次嚴重的腳踝扭傷情況，一次是出現在例行賽尾聲，之
熱火首戰之所以一度落後24分之多，除了禁區高度處於巨大劣勢外，三分外線嚴重熄火也是主要原因之一。
首戰前三節，熱火三分球一共27投僅7中，團隊投籃命中率35.5%更是和金塊有著巨大分野，導致他們
灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）脫序的行為，不只讓他在NBA的生涯前途未卜，在一些人眼中，他的麻煩還會上升到生命層面。
由於日前NBA總裁席佛（Adam Silver）的發言，讓大眾都把目光
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