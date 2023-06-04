NBA／無懼首戰外線失準 熱火教頭：繼續投就對了

熱火首戰之所以一度落後24分之多，除了禁區高度處於巨大劣勢外，三分外線嚴重熄火也是主要原因之一。

首戰前三節，熱火三分球一共27投僅7中，團隊投籃命中率35.5%更是和金塊有著巨大分野，導致他們完全陷入被動狀態，難以掙脫。儘管第四節他們找回準星，三分球12投6中，但也為時已晚。

「我們失手了很多我們原本能夠投進的空檔機會，我感覺這不會再發生了。」阿德巴約（Bam Adebayo）說。

對於全隊失準的問題，主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）並不以為意，他認為要解決的方法不難，繼續投就對了。「很簡單，就是要放手去投，把手感培養出來。一旦球員們投進了2球，接下來可能就進3個，甚至一下子進6顆。重點是我們可以獲得那些好的出手機會，這才是最重要的。當然，金塊在限制我們禁區投籃方面做得很棒，我們還是要冀望爭取籃下出手機會，平衡內外圍進攻。」

全場10投0中包括三分球9投盡墨的史特魯斯（Max Strus），表示自己不會被這些事情困住。「你不能糾結，必須要馬上做出調整。幸運的是，這才只是第一場比賽，我已經做好準備，帶著同樣的能量和拚勁去面對比賽。」

「我們陣中擁有許多優秀的射手，我們會把握這些空檔機會的。」

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