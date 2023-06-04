NBA／前教頭佛蓋爾復仇記？ 湖人記者：可能挖走教練團

太陽日前宣布聘用佛蓋爾（Frank Vogel）為總教練，根據外媒，他的加盟，或許會對前東家湖人的教練團掀起波瀾。

BREAKING: The Suns are planning to hire Frank Vogel as the franchise’s next coach, sources tell ESPN. Sides are starting work on a long-term deal. Vogel brings with him a 2020 NBA title and history of constructing high-level defenses. pic.twitter.com/csF6bO8Bp7 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 2, 2023

作為前湖人總教練，佛蓋爾執教首年便與詹姆斯（Lebron James）、戴維斯（Anthony Davis）一同奪冠，但在隔季首輪遭太陽淘汰、上季無法整合加入衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的三巨頭後，他於去年賽季末與球隊分道揚鑣。

佛蓋爾遭開除後，他的團隊並未隨之解散，而是獲得保留，並在本季幫助新帥漢姆（Darvin Ham）挺過季初亂流、季中交易後，一舉殺進西區總冠軍賽。

不過，根據《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike），這組堅實的班底，在佛蓋爾前往鳳凰城後，續許會出現鬆動，「助教漢迪（Phil Handy）、帕斯托瑞克（Jon Pastorek）、影像統籌員安斯洛普（Dru Anthrop），這些都是佛蓋爾召集教練團時，值得注意的名字。」其中名氣最大的當屬漢迪，他在布萊恩（Kobe Bryant）時代便在湖人教練團，也是漢姆的重要幕僚。

Phil Handy, development coach/assistant Jon Pastorek and video coordinator Dru Anthrop all were retained after Vogel’s dismissal and are obviously names to watch as Vogel assembles his staff. https://t.co/hsBfkkrSJJ — Dan Woike (@DanWoikeSports) June 2, 2023

這個休賽季，湖人將面臨眾多球員的取捨，如今，佛蓋爾的重出江湖，將讓他們連教練團都得面臨頭痛的選擇。

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