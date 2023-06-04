快訊

店家不滿機車橫停「中原大學生素質這麼差嗎」引網熱議 學生道歉了

中華電信499、無框466不限速4G吃到飽哪個好？苦主氣喊：用它直接高血壓

家中驚見「移動水泥塊」會吃衣服 達人授3招完全根除

NBA／前教頭佛蓋爾復仇記？ 湖人記者：可能挖走教練團

聯合新聞網／ 綜合報導
佛蓋爾過往曾執教湖人。 法新社
佛蓋爾過往曾執教湖人。 法新社

太陽日前宣布聘用佛蓋爾（Frank Vogel）為總教練，根據外媒，他的加盟，或許會對前東家湖人的教練團掀起波瀾。

作為前湖人總教練，佛蓋爾執教首年便與詹姆斯（Lebron James）、戴維斯（Anthony Davis）一同奪冠，但在隔季首輪遭太陽淘汰、上季無法整合加入衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的三巨頭後，他於去年賽季末與球隊分道揚鑣。

佛蓋爾遭開除後，他的團隊並未隨之解散，而是獲得保留，並在本季幫助新帥漢姆（Darvin Ham）挺過季初亂流、季中交易後，一舉殺進西區總冠軍賽。

不過，根據《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike），這組堅實的班底，在佛蓋爾前往鳳凰城後，續許會出現鬆動，「助教漢迪（Phil Handy）、帕斯托瑞克（Jon Pastorek）、影像統籌員安斯洛普（Dru Anthrop），這些都是佛蓋爾召集教練團時，值得注意的名字。」其中名氣最大的當屬漢迪，他在布萊恩（Kobe Bryant）時代便在湖人教練團，也是漢姆的重要幕僚。

這個休賽季，湖人將面臨眾多球員的取捨，如今，佛蓋爾的重出江湖，將讓他們連教練團都得面臨頭痛的選擇。

湖人 太陽

相關新聞

NBA／前教頭佛蓋爾復仇記？ 湖人記者：可能挖走教練團

太陽日前宣布聘用佛蓋爾（Frank Vogel）為總教練，根據外媒，他的加盟，或許會對前東家湖人的教練團掀起波瀾。 BREAKING: The Suns are planning to hire

NBA／囑咐球員遠離媒體評論 金塊主帥：我們首戰沒打多好

NBA總冠軍賽第2戰將於台灣時間明天早上8時開打，首戰落敗的熱火又傳出利空，射手「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）因傷持續缺席，東冠表現出色的馬丁（Caleb Martin）則是生病，今天沒有參與練球。

NBA／羅素西決神隱身價暴跌 美媒：不值年薪2000萬美元

羅素（D'Angelo Russell）於西區冠軍賽糟糕的表現，不僅讓湖人走向淘汰結局，自己在休賽季能拿到的價碼，也因此大打折扣。 雖然進入季後賽後，狀況便起伏不定，但羅素前兩輪仍能適時站出來，

NBA／憂莫蘭特墜入深淵 名嘴：街頭球員怕他活不過5年

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）脫序的行為，不只讓他在NBA的生涯前途未卜，在一些人眼中，他的麻煩還會上升到生命層面。 由於日前NBA總裁席佛（Adam Silver）的發言，讓大眾都把目光

NBA／史上最高薪教練合約 威廉斯：加入活塞非金錢考量

前太陽總教練威廉斯（Monty Williams）離開鳳凰城後，迅速轉掌活塞兵符，根據本人說法，誘使他加入的並非高薪，而是球隊明亮的未來。 由於賽前頗具冠軍相的太陽在二輪草草出局，曾拿下年度最佳

NBA／赫洛確定第2戰缺席 熱火傷兵麻煩持續延燒

在熱火總冠軍賽首戰面臨金塊攻守強勢壓制而落敗之下，傳出赫洛（Tyler Herro）有可能會在第2戰緊急回歸戰線，增強球隊進攻火力。不過最新消息透露，赫洛已經確定不會出席第2戰。 不僅是赫洛，首

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦