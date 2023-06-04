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NBA／憂莫蘭特墜入深淵 名嘴：街頭球員怕他活不過5年

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特已爆出多起場外風波。 路透社
莫蘭特已爆出多起場外風波。 路透社

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）脫序的行為，不只讓他在NBA的生涯前途未卜，在一些人眼中，他的麻煩還會上升到生命層面。

由於日前NBA總裁席佛（Adam Silver）的發言，讓大眾都把目光放在莫蘭特的罰則，但名嘴史密斯（Stephen A. Smith）卻把心放在場外，「他身處的事情與同儕、造訪過的地方，自然而然地助長了他的行為。明顯地，他不得不隨時帶槍在身上。」

NBA與「街頭」連結頗深，不少球員都有相關經歷，但根據史密斯的說法，連這些過來人都對莫蘭特的未來憂心忡忡，「我認識很多球員來自街頭，句號。我可以告訴你，這些人不只擔心莫蘭特的球涯，還很怕他活不到5年。」

最後，史密斯再度點出莫蘭特深陷的困境，「因為他處的環境、面對的狀況，我覺得這是一件很嚴重的事情。NBA跟所有知道莫蘭特正在經歷什麼的人，都會發現自己對此很憂慮。」

莫蘭特現僅23歲，他的籃球生涯、人生理論上都還很長，但面臨這些風波，勢必得迷途知返，才能避免場內場外都墜入黑暗深淵。

灰熊 莫蘭特

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