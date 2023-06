NBA／赫洛確定第2戰缺席 熱火傷兵麻煩持續延燒

在熱火總冠軍賽首戰面臨金塊攻守強勢壓制而落敗之下,傳出赫洛(Tyler Herro)有可能會在第2戰緊急回歸戰線,增強球隊進攻火力。不過最新消息透露,赫洛已經確定不會出席第2戰。

不僅是赫洛,首場比賽表現低迷的馬丁(Caleb Martin)在第2戰之前也傳出因生病可能缺席的疑問,替補長人賽勒(Cody Zeller)也是有腳傷疑慮,這讓人手已經捉襟見肘的熱火更是雪上加霜。

Tyler Herro (hand) looks ready for a return to the court 👀



(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/30r1BvjGpS