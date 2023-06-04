NBA／赫洛確定第2戰缺席 熱火傷兵麻煩持續延燒

在熱火總冠軍賽首戰面臨金塊攻守強勢壓制而落敗之下，傳出赫洛（Tyler Herro）有可能會在第2戰緊急回歸戰線，增強球隊進攻火力。不過最新消息透露，赫洛已經確定不會出席第2戰。

不僅是赫洛，首場比賽表現低迷的馬丁（Caleb Martin）在第2戰之前也傳出因生病可能缺席的疑問，替補長人賽勒（Cody Zeller）也是有腳傷疑慮，這讓人手已經捉襟見肘的熱火更是雪上加霜。

Tyler Herro (hand) looks ready for a return to the court 👀



(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/30r1BvjGpS — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 3, 2023

赫洛是在季後賽首輪對公鹿第一戰就因右手腕骨折被迫退場，一直休養至今，先前報導指出，赫洛有可能會在總冠軍賽第3戰復出。

熱火隊史共7次打進總冠軍賽，最近5次都是輸掉第一戰，且僅有在2011年的總冠軍賽首戰贏球。而前面6次決賽之旅的第2戰，熱火累積戰績是3勝3敗。

Well, Tyler Herro is on the court pic.twitter.com/8MEgn3mQbF — Five Reasons Sports 🏀🏈⚾️🏒⚽️ (@5ReasonsSports) June 3, 2023

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