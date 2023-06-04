NBA／史上最高薪教練合約 威廉斯：加入活塞非金錢考量

前太陽總教練威廉斯（Monty Williams）離開鳳凰城後，迅速轉掌活塞兵符，根據本人說法，誘使他加入的並非高薪，而是球隊明亮的未來。

由於賽前頗具冠軍相的太陽在二輪草草出局，曾拿下年度最佳教練的威廉斯，在球隊放暑假後立即遭到開除。有多項報導指出，威廉斯原本打算棄甲歸田，休息一段時間後再思考未來，活塞卻用驚人的六年7850萬美元，讓威廉斯點頭加入。

Monty Williams has agreed to a six-year, $78.5 million contract with the Detroit Pistons, sources tell ESPN. It’s the largest coaching deal in NBA history. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 1, 2023

一年1300萬美元左右的均薪，對NBA球員來說，或許就是張普通的中產合約，但對NBA教練而言，這可以說是「超級頂薪」。透過這張薪水，威廉斯超過馬刺的波波維奇（Gregg Popovich）、勇士的柯爾（Steve Kerr）等名教頭，成為NBA歷史身價最高的總教練。

有了如此薪水，威廉斯加入活塞的決定便不難理解，但他表示，金錢不是主要考量。在接受資深記者阿米克（Sam Amico）採訪時，威廉斯如此解釋，「一個禮拜前，我不確定自己的未來為何。但跟老闆葛雷斯（Tom Gores）、總管威佛（Troy Weaver）談話後，我對活塞前進的願景相當興奮，他們有全面的計劃。」

Monty Williams on #Pistons coaching job: “A week ago, I was not sure what the future would hold,” Williams said. “But, after talking with Tom (Gores) and Troy (Weaver), I was excited hearing their vision for the Pistons going forward. They had a thoughtful plan and I am so… — Sam Amico (@AmicoHoops) June 2, 2023

雖然戰績仍未有起色，但活塞陣中已有康寧漢（Cade Cunningham）、艾維（Jaden Ivey）、杜倫（Jalen Duren）等新星，再加上擁有波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）這樣的老將坐鎮，這或許就是威廉斯眼中，活塞頗具想像的未來。

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