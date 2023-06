NBA／史上最高薪教練合約 威廉斯：加入活塞非金錢考量

前太陽總教練威廉斯(Monty Williams)離開鳳凰城後,迅速轉掌活塞兵符,根據本人說法,誘使他加入的並非高薪,而是球隊明亮的未來。

由於賽前頗具冠軍相的太陽在二輪草草出局,曾拿下年度最佳教練的威廉斯,在球隊放暑假後立即遭到開除。有多項報導指出,威廉斯原本打算棄甲歸田,休息一段時間後再思考未來,活塞卻用驚人的六年7850萬美元,讓威廉斯點頭加入。

Monty Williams has agreed to a six-year, $78.5 million contract with the Detroit Pistons, sources tell ESPN. It’s the largest coaching deal in NBA history.

一年1300萬美元左右的均薪,對NBA球員來說,或許就是張普通的中產合約,但對NBA教練而言,這可以說是「超級頂薪」。透過這張薪水,威廉斯超過馬刺的波波維奇(Gregg Popovich)、勇士的柯爾(Steve Kerr)等名教頭,成為NBA歷史身價最高的總教練。

有了如此薪水,威廉斯加入活塞的決定便不難理解,但他表示,金錢不是主要考量。在接受資深記者阿米克(Sam Amico)採訪時,威廉斯如此解釋,「一個禮拜前,我不確定自己的未來為何。但跟老闆葛雷斯(Tom Gores)、總管威佛(Troy Weaver)談話後,我對活塞前進的願景相當興奮,他們有全面的計劃。」

Monty Williams on #Pistons coaching job: “A week ago, I was not sure what the future would hold,” Williams said. “But, after talking with Tom (Gores) and Troy (Weaver), I was excited hearing their vision for the Pistons going forward. They had a thoughtful plan and I am so…