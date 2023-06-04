快訊

不是只有少吃過敏食物！中醫教如何注意飲食才可有效預防過敏

美加軍艦通過台海 共軍意圖衝撞迫使美艦改變航道

影／3名高中生到大安海濱樂園戲水1人失蹤 陸海空持續搜救

NBA／總冠軍賽慘遭冷凍 勒夫不在意：會盡力幫助隊友

聯合新聞網／ 綜合報導
勒夫已多場未出賽。 法新社
勒夫已多場未出賽。 法新社

勒夫（Kevin Love）近期跌出熱火輪替，但這沒有影響這位34歲老將的心情，他仍然以正向心態，陪伴這支締造「老八傳奇」的球隊。

勒夫在季後賽初期仍被賦予一定角色，在東區總冠軍賽第6場前，他總計平均上場18分鐘，繳出場均6.9分、1.4助攻、5.8籃板的數據，卻在之後場場被冰，只能在板凳看隊友打球。

在熱火首戰被金塊以禁區優勢擊潰後，要求解凍有身高的勒夫的呼聲便越來越高。如巴克利（Charles Barkley）便曾說：「我出於兩個原因會啟用勒夫。第一，他有6個犯規可以運用；第二，他可以透過三分球迫使約柯奇（Nikola Jokic）出來防守，這能為球隊拉開空間。」

不過，身經百戰的勒夫，對於自己能否上場並無怨言，在接受《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）採訪時，他說道，「我認為能坐在板凳等待，是種奢侈。如果我的號碼被叫到了，那很好；如果沒有，我會盡全力地給予隊友幫助。」

勒夫生涯已5度進入總冠軍賽，即便他無法上場，也會在板凳端發揮老將價值，讓熱火的「老八傳奇」能繼續上演。

熱火 金塊 勒夫

相關新聞

NBA／羅素西決神隱身價暴跌 美媒：不值年薪2000萬美元

羅素（D'Angelo Russell）於西區冠軍賽糟糕的表現，不僅讓湖人走向淘汰結局，自己在休賽季能拿到的價碼，也因此大打折扣。 雖然進入季後賽後，狀況便起伏不定，但羅素前兩輪仍能適時站出來，

NBA／龐大薪資壓力來襲 美媒：湖人會放棄畢斯利、班霸

這個夏天，湖人面臨多位球員的去留，其中必會有成員離開洛杉磯，在外媒眼中，畢斯利（Malik Beasley）、班霸（Mo Bamba）被歸類在這行列。 湖人季中的交易引援，讓他們例行賽戰績谷底反

NBA／總冠軍賽慘遭冷凍 勒夫不在意：會盡力幫助隊友

勒夫（Kevin Love）近期跌出熱火輪替，但這沒有影響這位34歲老將的心情，他仍然以正向心態，陪伴這支締造「老八傳奇」的球隊。 勒夫在季後賽初期仍被賦予一定角色，在東區總冠軍賽第6場前，他總

NBA／熱火仍有望翻轉戰局？ 隊史3次奪冠首戰皆輸球

熱火昨天總冠軍賽首戰不敵金塊，在7戰4勝系列賽以0比1落後，不過，根據數據顯示，熱火隊史3次高舉金盃，首戰都是以輸球作收，熱火或許還有機會延續老八傳奇。

NBA／不看好赫洛提前回歸 皮爾斯：會打亂馬丁節奏

季後賽首輪對公鹿第一戰就因右手腕骨折被迫退場的赫洛（Tyler Herro），休養至今依然無法出賽，最新消息透露，赫洛有可能會在總冠軍賽第2場回歸。 不過，儘管赫洛的傷癒復出有助於增強熱火進攻火

NBA／接替邁爾斯勇士總管職位？小鄧利維呼聲極高

就在勇士總管邁爾斯（Bob Myers）確定離開的情況下，誰是接任者也成了外界關注的焦點。不過如同先前傳出的消息，目前擔任勇士籃球運營副總裁的小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.），已經被視為

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦