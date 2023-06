NBA／總冠軍賽慘遭冷凍 勒夫不在意：會盡力幫助隊友

勒夫(Kevin Love)近期跌出熱火輪替,但這沒有影響這位34歲老將的心情,他仍然以正向心態,陪伴這支締造「老八傳奇」的球隊。

勒夫在季後賽初期仍被賦予一定角色,在東區總冠軍賽第6場前,他總計平均上場18分鐘,繳出場均6.9分、1.4助攻、5.8籃板的數據,卻在之後場場被冰,只能在板凳看隊友打球。

在熱火首戰被金塊以禁區優勢擊潰後,要求解凍有身高的勒夫的呼聲便越來越高。如巴克利(Charles Barkley)便曾說:「我出於兩個原因會啟用勒夫。第一,他有6個犯規可以運用;第二,他可以透過三分球迫使約柯奇(Nikola Jokic)出來防守,這能為球隊拉開空間。」

“I might break out Kevin Love for two reasons. You’ve got six fouls. He can get hot from three-point range. Joker [Nikola Jokic] has got to guard Kevin out to that three-point line; that might open things up for everybody else.”



- Charles Barkley pic.twitter.com/qAjXH2AVsZ — Heat Nation (@HeatNationCom) June 2, 2023

不過,身經百戰的勒夫,對於自己能否上場並無怨言,在接受《邁阿密先驅報》記者安東尼姜(Anthony Chiang)採訪時,他說道,「我認為能坐在板凳等待,是種奢侈。如果我的號碼被叫到了,那很好;如果沒有,我會盡全力地給予隊友幫助。」

Kevin Love on mindset after falling out of Heat rotation recently: "I think the luxury is I’ll be sitting there waiting. If my number is called, great. If not, I’m going to support these guys the best I can.” — Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) June 3, 2023

勒夫生涯已5度進入總冠軍賽,即便他無法上場,也會在板凳端發揮老將價值,讓熱火的「老八傳奇」能繼續上演。

Kevin Love has reached the NBA Finals in EVERY playoff appearance 🔥



He's headed to his 5th 👀 pic.twitter.com/1lhPAAiPEk — Bleacher Report (@BleacherReport) May 30, 2023

