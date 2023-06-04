NBA／總冠軍賽慘遭冷凍 勒夫不在意：會盡力幫助隊友

勒夫（Kevin Love）近期跌出熱火輪替，但這沒有影響這位34歲老將的心情，他仍然以正向心態，陪伴這支締造「老八傳奇」的球隊。

勒夫在季後賽初期仍被賦予一定角色，在東區總冠軍賽第6場前，他總計平均上場18分鐘，繳出場均6.9分、1.4助攻、5.8籃板的數據，卻在之後場場被冰，只能在板凳看隊友打球。

在熱火首戰被金塊以禁區優勢擊潰後，要求解凍有身高的勒夫的呼聲便越來越高。如巴克利（Charles Barkley）便曾說：「我出於兩個原因會啟用勒夫。第一，他有6個犯規可以運用；第二，他可以透過三分球迫使約柯奇（Nikola Jokic）出來防守，這能為球隊拉開空間。」

“I might break out Kevin Love for two reasons. You’ve got six fouls. He can get hot from three-point range. Joker [Nikola Jokic] has got to guard Kevin out to that three-point line; that might open things up for everybody else.”



- Charles Barkley pic.twitter.com/qAjXH2AVsZ — Heat Nation (@HeatNationCom) June 2, 2023

不過，身經百戰的勒夫，對於自己能否上場並無怨言，在接受《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）採訪時，他說道，「我認為能坐在板凳等待，是種奢侈。如果我的號碼被叫到了，那很好；如果沒有，我會盡全力地給予隊友幫助。」

Kevin Love on mindset after falling out of Heat rotation recently: "I think the luxury is I’ll be sitting there waiting. If my number is called, great. If not, I’m going to support these guys the best I can.” — Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) June 3, 2023

勒夫生涯已5度進入總冠軍賽，即便他無法上場，也會在板凳端發揮老將價值，讓熱火的「老八傳奇」能繼續上演。

Kevin Love has reached the NBA Finals in EVERY playoff appearance 🔥



He's headed to his 5th 👀 pic.twitter.com/1lhPAAiPEk — Bleacher Report (@BleacherReport) May 30, 2023

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