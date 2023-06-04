NBA／龐大薪資壓力來襲 美媒：湖人會放棄畢斯利、班霸

這個夏天，湖人面臨多位球員的去留，其中必會有成員離開洛杉磯，在外媒眼中，畢斯利（Malik Beasley）、班霸（Mo Bamba）被歸類在這行列。

湖人季中的交易引援，讓他們例行賽戰績谷底反彈，甚至一路殺至西區冠軍賽。不過，也有新援在這過程相對影薄，如畢斯利和班霸，前者一開始仍有表現空間，卻在季後賽跌出輪替；後者則因傷所苦，穿著湖人球衣上場的時間少之又少。

休賽季，畢斯利將有1600萬美元左右的球隊選項，班霸則為1000萬美元左右的非保障合約，這讓湖人在續留與否方面有很大的彈性，但根據湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）的文章，兩人下季都將轉投他處，「兩位展現出離開跡象的球員，是畢斯利與班霸，原因無他，就是因為他們的合約。」

布哈表示，湖人的薪資狀況，讓兩人和洛杉磯的距離越來越遠，「由於上文提到，將續留湖人的6位球員如詹姆斯（Lebron James）、戴維斯（Anthony Davis）、八村壘、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、克里斯提（Max Christie）、里夫斯（Austin Reaves）等，如果要留下畢斯利和班霸，會讓湖人的總薪資，在只有8名球員情況下，達到1.5億美元以上。」

最後，布哈表示，湖人還要面對角色更重要，但也將成自由球員的華克（Lonnie Walker IV）、 羅素（D'Angelo Russell）、施羅德（Dennis Schroder），這會讓佔據龐大薪資空間的畢斯利與班霸，離開湖人的機率大大增加。

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