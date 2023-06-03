NBA／不看好赫洛提前回歸 皮爾斯：會打亂馬丁節奏

季後賽首輪對公鹿第一戰就因右手腕骨折被迫退場的赫洛（Tyler Herro），休養至今依然無法出賽，最新消息透露，赫洛有可能會在總冠軍賽第2場回歸。

不過，儘管赫洛的傷癒復出有助於增強熱火進攻火力，但在傳奇名將皮爾斯（Paul Pierce）看來，他的回歸有可能打亂輪替陣容節奏，反而造成熱火負面效應。

「不，如果我是熱火，你怎麼能讓他上場？他們現在節奏很好。赫洛受傷也許對他們來說是因禍得福，因為我們看到馬丁（Caleb Martin）變成了什麼樣子；這是因為馬丁比赫洛更好。赫洛的復出可能讓馬丁失去節奏。為了赫洛，反而影響到馬丁的發揮，我不想看到這樣。」皮爾斯說。

赫洛在今年例行賽場均可以得到20.1分5.4籃板4.2助攻，罰球命中率高達93.4%，榮登聯盟第一。

Caleb Martin SHINES as the @MiamiHEAT win Game 7 on the road!



26 PTS (Playoff career high)

11-16 FG

10 REB#NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 1:

Thursday, 6/1 at 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/leZLxechIp — NBA (@NBA) May 30, 2023

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