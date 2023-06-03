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NBA／熱火仍有望翻轉戰局？ 隊史3次奪冠首戰皆輸球
熱火昨天總冠軍賽首戰不敵金塊，在7戰4勝系列賽以0比1落後，不過，根據數據顯示，熱火隊史3次高舉金盃，首戰都是以輸球作收，熱火或許還有機會延續老八傳奇。
邁阿密熱火前一次挺進總冠軍賽是2020年，這次重返總冠軍賽，出戰由2屆最有價值球員（MVP）得主約柯奇（Nikola Jokic）領軍的丹佛金塊，約基奇首戰繳出大三元成績單，反觀熱火進攻端未能發揮，加上全場只獲2次罰球機會，創史上最低，終場以93比104吞敗。
熱火21世紀以來第7度闖進總冠軍賽，觀察歷史數據，包括今年在內，熱火連續5次總冠軍賽首戰都吞敗。
不過，熱火球迷也別灰心，熱火隊史曾在2006年、2012年、2013年3度捧冠，其中共通點就是首戰都落敗，其中2006年對決達拉斯獨行俠，在歷經2連敗後，連拿4勝，戲劇性奪得隊史首冠。
金塊與熱火將於6月5日在金塊主場展開系列賽第2戰，本季在東區上演老八傳奇的熱火能否有機會扳平戰局，值得關注。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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