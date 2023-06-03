快訊

雷雨彈炸全台！明「這幾區」留意雨勢更大 下周再1波鋒面逼近

曾為蟹老闆「發聲」…台灣配音員李香生傳癌逝 享壽73歲

再添一樁！媒體人臉書稱國民黨立委餐敘性騷：抱我頭親我

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／熱火仍有望翻轉戰局？ 隊史3次奪冠首戰皆輸球

中央社／ 台北3日電
巴特勒能否領軍突破金塊封鎖線。 路透社
巴特勒能否領軍突破金塊封鎖線。 路透社

熱火昨天總冠軍賽首戰不敵金塊，在7戰4勝系列賽以0比1落後，不過，根據數據顯示，熱火隊史3次高舉金盃，首戰都是以輸球作收，熱火或許還有機會延續老八傳奇。

邁阿密熱火前一次挺進總冠軍賽是2020年，這次重返總冠軍賽，出戰由2屆最有價值球員（MVP）得主約柯奇（Nikola Jokic）領軍的丹佛金塊，約基奇首戰繳出大三元成績單，反觀熱火進攻端未能發揮，加上全場只獲2次罰球機會，創史上最低，終場以93比104吞敗。

熱火21世紀以來第7度闖進總冠軍賽，觀察歷史數據，包括今年在內，熱火連續5次總冠軍賽首戰都吞敗。

不過，熱火球迷也別灰心，熱火隊史曾在2006年、2012年、2013年3度捧冠，其中共通點就是首戰都落敗，其中2006年對決達拉斯獨行俠，在歷經2連敗後，連拿4勝，戲劇性奪得隊史首冠。

金塊與熱火將於6月5日在金塊主場展開系列賽第2戰，本季在東區上演老八傳奇的熱火能否有機會扳平戰局，值得關注。

延伸閱讀

NBA／稱金塊、熱火非最強球隊 皮爾斯：他們只是發揮更好

NBA／金塊「高原連線」太強勢 魔術強森：熱火麻煩大了

NBA／季後賽專門鎖死王牌 葛登笑稱：90歲會坐搖椅說這故事

NBA／金塊首戰輾過熱火寫紀錄 主帥馬龍：預期熱火會反撲

相關新聞

NBA／稱金塊、熱火非最強球隊 皮爾斯：他們只是發揮更好

邁阿密熱火在今年季後賽上演驚奇之旅，先後扳倒全聯盟戰績最好的公鹿和塞爾蒂克，成為史上第2支闖進總冠軍賽的老八種子；至於金塊從例行賽一路統治西區，延續在季後賽還是無人能擋，16戰取得13勝，包括7連勝和

NBA／金塊「高原連線」太強勢 魔術強森：熱火麻煩大了

湖人在今年下半季能夠重振雄風，從谷底翻身，其高大的鋒線優勢是一大因素之一，這在季後賽面對灰熊和勇士的比賽中展露無疑。然而這項優勢在對到金塊禁區鋒線群，卻是顯得搖搖欲墜，難以抗衡，反映在對戰上，就是0比

NBA／接替邁爾斯勇士總管職位？小鄧利維呼聲極高

就在勇士總管邁爾斯（Bob Myers）確定離開的情況下，誰是接任者也成了外界關注的焦點。不過如同先前傳出的消息，目前擔任勇士籃球運營副總裁的小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.），已經被視為

NBA／莫蘭特直播持槍累犯風波 名記曝可能遭遇重罰

今年例行賽後段才因持球風波遭禁賽8場的灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant），只過了兩個月又在首輪遭湖人淘汰後的IG直播亮槍，引發軒然大波。 3個月內2次亮槍，莫蘭特的行為顯然已經對聯盟形象造

NBA／瑞迪克點名最難防守球員 約柯奇、安戴托昆波並列首位

瑞迪克（JJ Redick）近日在名嘴史密斯（Stephen A. Smith）的節目中再度評選他認為最難防守的球員前5名，不過兩大全能怪物詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Don

NBA／新一代教練殺手？ 杜蘭特不到一年換了4任主帥

隨著太陽將以5年3100萬美元的合約延攬前湖人冠軍教頭佛蓋爾（Frank Vogel），等於杜蘭特（Kevin Durant）在短短不到一年之內，已經迎接了4任總教練。 在今年賽季之初，杜蘭特還

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦