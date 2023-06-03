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NBA／接替邁爾斯勇士總管職位？小鄧利維呼聲極高

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
與勇士頗有淵源的小鄧利維被看好接掌總管。 路透社
與勇士頗有淵源的小鄧利維被看好接掌總管。 路透社

就在勇士總管邁爾斯（Bob Myers）確定離開的情況下，誰是接任者也成了外界關注的焦點。不過如同先前傳出的消息，目前擔任勇士籃球運營副總裁的小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.），已經被視為最熱門的繼任人選。

42歲的小鄧利維和勇士淵源頗深，2002年以首輪第3順位加入勇士，總共待了5個賽季；他在2016-17年賽季結束後高掛球鞋，隔年就被勇士延攬擔任球探，2019年晉升為總管特助，2021年成為籃球運營副總裁，一路走來平步青雲。

近期，小鄧利維代表勇士出席了在芝加哥舉行的選秀前總管會議，似乎也是表明了球團有意提拔。

灣區體育電台《95.7 The Game》的主持人史坦梅茲（Matt Steinmetz）透露，只要勇士給的錢能到位，小鄧利維就會是新任總管。「如果不是他，可能就是合約沒談妥。」

按照這幾年勇士灑錢不手軟的調性，倘若他們相信小鄧利維是最佳人選，錢應該不會是問題。

不過，小鄧利維若真的接掌總管之位，擺在他面前有著高豪華稅問題、團隊薪資爆滿、陣容補強空間有限、主要球員續約等難題，能否維持住勇士的競爭力，勢必要花費不少心力。

邁爾斯即將離開勇士。 美國聯合通訊社
邁爾斯即將離開勇士。 美國聯合通訊社

另一方面，邁爾斯離職後的動向也是受到矚目，過去就有體育圈以外的企業傳出有興趣延攬這位創建勇士王朝的幕後推手，如今連《ESPN》也有意爭取他。

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