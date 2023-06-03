NBA／球星訓練師Shawn Faust 7月訪台辦籃球訓練營
NBA球星訓練師Shawn Faust今年暑假巡迴全球，在美國、法國等超過7個城市舉辦國際籃球訓練營，亞洲唯一一站來到台北，他將第三度來台，7月11日至14日親自指導青少年球員。前進籃球線上學院表示，他對於台灣印象深刻，也期待能幫助台灣球員成長，提升台灣籃球的國際實力。
前進籃球線上學院指出，Shawn Faust曾是職業球員，打過NBA發展聯盟和歐洲聯賽，目前是全球最高水平的訓練師之一，其訓練方式結合運動科學和專業技術，注重反應力、協調性、敏捷、判斷力等方面的提升，也與多位NBA、WNBA、NBDL球員長期合作，曾指導多位NBA新秀。
不只職業與頂尖球員，Shawn Faust也在美國訓練學生球員。前進籃球線上學院說，他對於青少年訓練非常有經驗，長期協助訓練法國、丹麥、冰島等國家的男女青年隊，近年多次受邀至中國NBA訓練中心舉辦訓練營、協助中國國家青年隊。
今年暑假，Shawn Faust將巡迴全球超過7個城市，舉辦國際籃球訓練營，台北是亞洲唯一獲選城市。
前進籃球線上學院表示，7月11日至14日訓練營分兩班，男女不拘，青少年班年齡須為9歲至15歲，菁英班則是15歲以上的高中、大專、社會人士，每日課程有2小時技術訓練與1小時比賽，學員能運用技術在實戰中。詳請可至官網查詢（https://www.adsportonline.com/shawnfaustcamp/）。
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