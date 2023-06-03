NBA／傳公鹿波提斯有意轉戰湖人 僅靠交易選項難成形

根據《Lakers Daily》記者杜威（Peter Dewey）的報導，公鹿鋒線大將波提斯（Bobby Portis）傳出有興趣加入湖人，與昔日助理教練現為湖人主帥的漢姆（Darvin Ham）相聚首。

漢姆在接掌湖人之前，曾隨著公鹿在2021年奪下睽違50年之久的總冠軍，與波提斯頗有革命情感。

現年28歲的波提斯，堪稱是公鹿禁區相當倚重的要角，先發替補兩相宜，能鞏固內線又能拉到外圍作戰，本季平均出賽26分鐘，就能貢獻14.1分9.6籃板，效率穩定而出色。連同安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、洛培茲（Brook Lopez）構成堅強的禁區戰力。

儘管有流言傳出，但就實際操作面來說，這些揣測也僅至於紙上談兵而已。波提斯才在去年休賽季和公鹿簽下4年4900萬美元的合約，湖人想得到他只能透過交易，情況類似同樣進入流言的溜馬中鋒透納（Myles Turner），他也是剛和球團達成兩年6000萬美元的續約協議。

一些媒體之所以陸續為湖人開禁區補強藥單，主要也是慘遭金塊橫掃的後續效應。倘若約柯奇（Nikola Jokic）能夠率領金塊登頂，未來西區各隊恐怕都要為了因應「丹佛高原鋒線群」，盡可能擴充長人武器庫。

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