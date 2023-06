NBA／金塊「高原連線」太強勢 魔術強森：熱火麻煩大了

湖人在今年下半季能夠重振雄風,從谷底翻身,其高大的鋒線優勢是一大因素之一,這在季後賽面對灰熊和勇士的比賽中展露無疑。然而這項優勢在對到金塊禁區鋒線群,卻是顯得搖搖欲墜,難以抗衡,反映在對戰上,就是0比4慘遭橫掃。

宛如高原之城丹佛的高聳入雲,由約柯奇(Nikola Jokic)、波特(Michael Porter Jr.)、葛登(Aaron Gordon)、格林(Jeff Green)搭起的天際線,無論高度、厚度、運動能力兼之外線投射,搭配穆雷(Jamal Murray)的串聯,更顯威力驚人。

這也是金塊本季能夠在例行賽榮登西區龍頭、季後賽只吞3敗並殺出主場9連勝的關鍵,形成他們問鼎隊史首冠的最強本錢。

Denver’s length is going to be a major problem for the Miami Heat!