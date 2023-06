NBA／瑞迪克點名最難防守球員 約柯奇、字母哥並列首位

瑞迪克(JJ Redick)近日在名嘴史密斯(Stephen A. Smith)的節目中再度評選他認為最難防守的球員前5名,不過兩大全能怪物詹姆斯(LeBron James)和唐西奇(Luka Doncic)並未在內。

排名如下:約柯奇(Nikola Jokic)和安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)並列第一,第2是約柯奇,第3為柯瑞(Stephen Curry),第4是安比德(Joel Embiid),最後則是杜蘭特(Kevin Durant)。

瑞迪克認為杜蘭特擁有高度優勢和掌控球權的優異能力,高效的投籃命中率和中距離跳投殺傷力,讓他成為最難防守的球員之一。安比德身為兩屆得分王,瑞迪認為他製造罰球的能力,讓他更加難以防範,出色的身體條件讓他難以阻擋。

對於柯瑞,瑞迪克表示他就像是無差別距離的超級射手,在任何地方都能命中致命三分球,無球跑位難以圍堵,而當他持球時,簡直就是隨心所欲。

瑞迪克在前幾個月的最難防守球員排名中,其實已經點名了上述這5位球員,但他顯然不滿意當時把約柯奇排在第5,這一次特別把他拉到第2甚至第1位。其原因在於,瑞迪克認為約柯奇簡直就是終極大三元機器,季後賽打16場出現9次大三元。

此外,前一次把安戴托昆波放在第一位的瑞迪克,雖然未改其志,認為「字母哥」的身體素質和體能優勢讓他可以不斷施壓防守,在進攻轉換中如入無人之境。不過這一次,他不僅把約柯奇拉到第2名,甚至直言他難以在約柯奇和安戴托昆波做出決定。

一旁主持人隨後提醒了瑞迪克,約柯奇在榜單上出現兩次,但他直言,「我並不在意。」

不過史密斯顯然對於瑞迪克的排名有些意見,他認為以安戴托昆波充滿缺陷的投射能力,不該名列在首位。

Nikola Jokic records a triple-double in his 1st ever Finals game as Denver takes Game 1!



27 PTS

14 AST

10 REB

W



Game 2: Sunday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/xW8GzwD5jM