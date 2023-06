NBA／5年3100萬美元合約！太陽迎前湖人冠軍教頭佛蓋爾

因季後賽表現不力,和威廉斯(Monty Williams)提前結束合作關係的鳳凰城太陽,傳出消息,將延攬冠軍教頭佛蓋爾(Frank Vogel),雙方預計簽下5年3100萬美元的合約。

太陽在這段時間機極尋目新主帥人選,目標包括佛蓋爾、前76人主帥瑞佛斯(Doc Rivers)、太陽助教楊恩(Kevin Young),以及國王隊助教費南德茲(Jordi Fernandez)。《ESPN》記者史比爾斯(Marc J. Spears)亦爆料指出,瑞佛斯是最先退出這場競爭。

佛蓋爾曾在溜馬執教過6年,連兩年率隊打到東區決賽;之後他轉戰魔術,只帶了兩年,球隊戰績是54勝110敗,黯然下課。不過2019年被湖人延攬之後,再那一年泡泡園區連同紫金雙星詹姆斯(LeBron James)和戴維斯(Anthony Davis),一路過關斬將,最終勇奪總冠軍,將自己執教生涯推向巔峰。

只是接下來的賽季,湖人首輪遭太陽淘汰出局,隔年連季後賽都沒打進,球季結束後,佛蓋爾也再度下台。

總計11年的教練生涯,佛蓋爾累積431勝389敗,勝率52.6%;季後賽成績49勝39敗,勝率55.7%。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)透露,太陽之所以看中佛蓋爾並且與他簽下長約,主要是看中他的冠軍經驗以及建構高水平防守球隊的能力。

太陽這一年除了換了新老闆伊許比亞(Mat Ishbia),透支未來迎接超級巨星杜蘭特(Kevin Durant),還換了新主帥,新賽季將呈現何種面貌,也備受外界期待。

The Suns ultimately decided between Frank Vogel and Doc Rivers for their head coach opening, per @wojespn.



Woj also says Monty Williams and the Pistons are expected to pursue Suns lead assistant Kevin Young. pic.twitter.com/YRTjghP0vF