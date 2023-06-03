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NBA／5年3100萬美元合約！太陽迎前湖人冠軍教頭佛蓋爾

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
佛蓋爾成為太陽新主帥。 美聯社
佛蓋爾成為太陽新主帥。 美聯社

因季後賽表現不力，和威廉斯（Monty Williams）提前結束合作關係的鳳凰城太陽，傳出消息，將延攬冠軍教頭佛蓋爾（Frank Vogel），雙方預計簽下5年3100萬美元的合約。

太陽在這段時間機極尋目新主帥人選，目標包括佛蓋爾、前76人主帥瑞佛斯（Doc Rivers）、太陽助教楊恩（Kevin Young），以及國王隊助教費南德茲（Jordi Fernandez）。《ESPN》記者史比爾斯（Marc J. Spears）亦爆料指出，瑞佛斯是最先退出這場競爭。

佛蓋爾曾在溜馬執教過6年，連兩年率隊打到東區決賽；之後他轉戰魔術，只帶了兩年，球隊戰績是54勝110敗，黯然下課。不過2019年被湖人延攬之後，再那一年泡泡園區連同紫金雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis），一路過關斬將，最終勇奪總冠軍，將自己執教生涯推向巔峰。

只是接下來的賽季，湖人首輪遭太陽淘汰出局，隔年連季後賽都沒打進，球季結束後，佛蓋爾也再度下台。

總計11年的教練生涯，佛蓋爾累積431勝389敗，勝率52.6%；季後賽成績49勝39敗，勝率55.7%。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，太陽之所以看中佛蓋爾並且與他簽下長約，主要是看中他的冠軍經驗以及建構高水平防守球隊的能力。

太陽這一年除了換了新老闆伊許比亞（Mat Ishbia），透支未來迎接超級巨星杜蘭特（Kevin Durant），還換了新主帥，新賽季將呈現何種面貌，也備受外界期待。

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