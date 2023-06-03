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NBA／總冠軍首戰 約柯奇大三元滅熱火

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
金塊隊約柯奇（左）率隊在總冠軍賽拔得頭籌，熱火隊巴特勒（右）難以招架。（路透）
金塊隊約柯奇（左）率隊在總冠軍賽拔得頭籌，熱火隊巴特勒（右）難以招架。（路透）

NBA總冠軍賽昨天點燃戰火，首場比賽地主金塊隊就在中鋒約柯奇繳出27分、14助攻、10籃板「大三元」領軍下，以104：93撲滅熱火隊，在冠軍系列賽拔得頭籌。約柯奇本場比賽送出14次助攻，更是改寫聯盟冠軍賽史上中鋒單場最高紀錄。

儘管在西區冠軍賽後休息了長達9天，但金塊昨天依舊火力全開，全隊8名上場球員、5人得分上雙，不僅約柯奇繳出「大三元」數據，穆雷也有26分、10助攻、6籃板的全能演出，搭配上波特的14分、13籃板，團隊共3人繳出「雙十」以上成績單。

約柯奇火燙演出，成為繼基德之後史上第二位在冠軍賽首秀就拿下「大三元」的球員，這同時也是他今年季後賽個人第9次「大三元」，繼續改寫單季季後賽最多「大三元」紀錄。

至於將挑戰首支「老八傳奇」奪冠的熱火，首場比賽的表現不盡人意，尤其是在前三輪讓對手吃足苦頭的防守，遭到約柯奇與穆雷聯手撕裂，全場更只取得2次罰球機會，改寫聯盟季後賽與冠軍賽紀錄，讓他們今年首度在系列賽中陷入落後局面。

約柯奇 熱火 金塊

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