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NBA／喬丹1992年夢幻隊原味球衣將拍賣 估1855萬落槌

中央社／ 洛杉磯2日綜合外電報導
美國職籃NBA退役傳奇球星喬丹（Michael Jordan，右二）代表美國參加1992年奧運。 路透
美國職籃NBA退役傳奇球星喬丹（Michael Jordan，右二）代表美國參加1992年奧運。 路透

美國職籃NBA退役傳奇球星喬丹於1992年奧運練習賽時穿的一件原味球衣6月下旬將在洛杉磯拍賣，估計售價在40萬到60萬美元（約新台幣1855萬元）之間。

這件白色球衣有紅色、白色和藍色的鑲邊，正面有「美國籃球隊」字樣，並由喬丹（Michael Jordan）簽名，將於6月23日到25日拍賣。

由於1992年奧運籃球比賽首度允許美國職籃NBA球員參賽，讓這次的美國籃球「夢幻隊」（DreamTeam）匯集了有史以來最優秀球員，包括喬丹、「大鳥」柏德（Larry Bird）、魔術強森（MagicJohnson），夢幻隊輕鬆奪下巴塞隆納奧運金牌。

朱力安畫廊（Julien's Gallery）主管佛瑞德里克（Kody Frederick）說，拍賣喬丹收藏品的所有收益將捐給肯亞首都奈洛比（Nairobi）的一個婦女和兒童衛生中心。

其他拍賣品包括巴西足球傳奇比利（Pele）在1971年穿過的一件沾有草漬的球衣，以及NBA洛杉磯湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）、美國前拳擊好手梅偉瑟（Floyd Mayweather）、阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）、美國職棒大聯盟MLB傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）和西班牙網球明星「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）的物品。

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