NBA／塞爾蒂克對雙探花有信心 總管直言：我們想留下布朗

塞爾蒂克令人失望地遭熱火淘汰後，表現不佳的布朗（Jaylen Brown）是否會續留波士頓成了外界焦點，對此，總裁史蒂文斯（Brad Stevens）直言，球隊想將他留下。

東區總決賽7場比賽中，布朗場均僅19分、6.1籃板、3.4助攻，再加上搶七大戰高達8次失誤，讓他被球迷視為綠衫軍遭「老八傳奇」的頭號戰犯，再加上合約將於明年到期，使得「交易布朗」的呼聲越來越高。

In the Eastern Conference Finals:



Caleb Martin — Jaylen Brown —

19.3 PPG 19.0 PPG

6.4 RPG 6.1 RPG

60/49/88% 42/16/67% pic.twitter.com/pyTlVAovoG — StatMuse (@statmuse) May 30, 2023

然而，在史蒂文斯眼中，布朗的塞爾蒂克生涯遠沒結束，賽季最後一場記者會上，他斬釘截鐵地說：「我不被允許談論合約細節，更別說延長的事情，但我可以說，沒有疑問，我們想要布朗待在這。他是球隊的重要拼圖，我們相信他，也感謝他。」

"I'm not allowed to talk about the contract details, let alone the extension... but I can say without a doubt we want Jaylen to be here."



Brad Stevens on Jaylen Brown's contract extension pic.twitter.com/skLAyXEoAZ — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) June 1, 2023

不僅對布朗個人，史蒂文斯對於曾親自執教的雙探花，仍信心十足，「當他們成功時，他們回來訓練；當他們被擊敗時，他們承認錯誤，然後回來訓練。所以我知道兩人代表什麼，這特質也很難被找到。」最後也再度稱讚布朗，「他有很棒的一年，還入選年度陣容，在我們眼中，他是團隊繼續前進的關鍵。」

不過，也正是因為布朗今年入選年度陣容，讓他未來續約金額相當可觀，如何在戰力與薪資空間中找到平衡，成了史蒂文斯將面對的一大課題。

Jaylen Brown had 8 turnovers in G7. He is eligible for a supermax and still doesn't know how to dribble.



As KG said, "ANYTHING IS POSSIBLE" 😂 💀 pic.twitter.com/cImvll0XEQ — Basketball Forever (@bballforever_) May 30, 2023

udn討論區