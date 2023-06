NBA／塞爾蒂克對雙探花有信心 總管直言：我們想留下布朗

塞爾蒂克令人失望地遭熱火淘汰後,表現不佳的布朗(Jaylen Brown)是否會續留波士頓成了外界焦點,對此,總裁史蒂文斯(Brad Stevens)直言,球隊想將他留下。

東區總決賽7場比賽中,布朗場均僅19分、6.1籃板、3.4助攻,再加上搶七大戰高達8次失誤,讓他被球迷視為綠衫軍遭「老八傳奇」的頭號戰犯,再加上合約將於明年到期,使得「交易布朗」的呼聲越來越高。

然而,在史蒂文斯眼中,布朗的塞爾蒂克生涯遠沒結束,賽季最後一場記者會上,他斬釘截鐵地說:「我不被允許談論合約細節,更別說延長的事情,但我可以說,沒有疑問,我們想要布朗待在這。他是球隊的重要拼圖,我們相信他,也感謝他。」

"I'm not allowed to talk about the contract details, let alone the extension... but I can say without a doubt we want Jaylen to be here."



Brad Stevens on Jaylen Brown's contract extension pic.twitter.com/skLAyXEoAZ