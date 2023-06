NBA／首戰創得分里程碑 阿德巴約看好熱火射手群反彈

阿德巴約(Bam Adebayo)在總冠軍賽首戰攻下全隊最高26分,外加13籃板5助攻,這讓他成為熱火隊史第5位在季後賽總得分突破1000分的球員,僅次於韋德(Dwyane Wade)、詹姆斯(LeBron James)、巴特勒(Jimmy Butler)和波許(Chris Bosh)。其中,阿德巴約和韋德都是在25歲之前就達此里程碑。

此外,阿德巴約完成季後賽第17次至少拿到20分10籃板,在隊史上僅次於詹姆斯的25次。

儘管阿德巴約持續全能演出,但對比約柯奇的強勢大三元演出和金塊整體攻防壓制,熱火前三節最多輸到21分,即便第四節靠著文森(Gabe Vincent)和海史密斯(Haywood Highsmith)合砍20分,一度將比分追近,但還是無法越雷池一步。

「我覺得我們比賽一開始有很多溝通上的問題,彼此交流太少,導致他們獲得很多的空檔機會。直到下半場我們情況就好了很多。」阿德巴約說。

阿德巴約也認為球隊得到很多出手機會,只是沒能把握住。「這就是比賽的一部分,但我感覺我們的射手群會反彈的。」熱火團隊命中率40.6%,全場三分球39投13中。

對於有媒體質疑阿德巴約整場比賽出手25次卻沒有得到任何1次罰球機會,市實上熱火整場比賽也僅拿到2次罰球機會,創下NBA總冠軍賽乃至於季後賽的歷史新低紀錄。

對照金塊的20次罰球,如此罰球差距也讓阿德巴約忍不住打趣地說:「我們創造歷史了!」

🎥 #NBAFinals Film: here is every Max Strus 3-point attempt from Game 1 tonight. 9 attempts, 9 misses.



Would consider most of these open, some wide open.



Potential assisters on the 9 shots:

Gabe Vincent x4

Jimmy Butler x2

Bam Adebayo x2

Duncan Robinson x1 pic.twitter.com/4YosKZvH1X