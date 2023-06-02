NBA／熱火為何只有2罰？ 阿德巴約笑回：你要幫我繳罰款嗎

熱火今日總冠軍賽首戰以93：104輸給金塊，但最令人吃驚的並非比分差，而是他們的罰球次數，只有2罰寫下歷史新低，賽後被問及原因，還讓阿德巴約（Bam Adebayo）不敢上鉤，搞笑問記者「你要幫我繳罰款嗎？」

本場比賽，或許是熱火希望利用投籃打開局面，抑或是裁判吹判尺度因素，球隊整場僅站上罰球線兩次，寫下聯盟歷史最低數字，反觀對手金塊獲得20次罰球機會，一來一往大大地影響了賽果。

The Heat attempted 2 free throws in Game 1, the fewest in a playoff game in NBA history. pic.twitter.com/o8z9uLkB1t — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 2, 2023

即便是在內線攪和的中鋒，阿德巴約今天也一罰未得，這讓他成了記者最想詢問的對象。賽後採訪，媒體如此提問：「Bam，我發誓不是想害你被罰錢，但20：2（罰球數），你們看起來卻不想抱怨裁判尺度？」

聽到問題後，阿德巴約開玩笑地說：「如果我說了一些話，你會幫我繳罰款嗎？」雖然得到記者「一部分」的回答，他仍避談這個話題，「我們不能讓對方一直主宰比賽，我感覺球隊今天出手很多跳投，但也失手很多次，我們會重新觀看影片，然後重擬戰術板。」

Reporter: "Bam, I promise I'm not trying to get you fined... 2 foul shots to 20. It doesn't seem like you guys are complaining about the officiating?"



Bam Adebayo: "If I do say something, will you take the fine?"



"A portion of it."



"We can't even get into that. We can't let… pic.twitter.com/YQICSpTJ8l — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 2, 2023

聯盟一向在球員對裁判的言論方面相當敏感，一不小心，一張25000美元的罰單就會降臨，也難怪阿德巴約在離開會議室時，又開了一句玩笑：「為什麼他（記者）說這些話不用被罰？」

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