NBA／熱火為何只有2罰？ 阿德巴約笑回：你要幫我繳罰款嗎

熱火今日總冠軍賽首戰以93:104輸給金塊,但最令人吃驚的並非比分差,而是他們的罰球次數,只有2罰寫下歷史新低,賽後被問及原因,還讓阿德巴約(Bam Adebayo)不敢上鉤,搞笑問記者「你要幫我繳罰款嗎?」

本場比賽,或許是熱火希望利用投籃打開局面,抑或是裁判吹判尺度因素,球隊整場僅站上罰球線兩次,寫下聯盟歷史最低數字,反觀對手金塊獲得20次罰球機會,一來一往大大地影響了賽果。

即便是在內線攪和的中鋒,阿德巴約今天也一罰未得,這讓他成了記者最想詢問的對象。賽後採訪,媒體如此提問:「Bam,我發誓不是想害你被罰錢,但20:2(罰球數),你們看起來卻不想抱怨裁判尺度?」

聽到問題後,阿德巴約開玩笑地說:「如果我說了一些話,你會幫我繳罰款嗎?」雖然得到記者「一部分」的回答,他仍避談這個話題,「我們不能讓對方一直主宰比賽,我感覺球隊今天出手很多跳投,但也失手很多次,我們會重新觀看影片,然後重擬戰術板。」

Reporter: "Bam, I promise I'm not trying to get you fined... 2 foul shots to 20. It doesn't seem like you guys are complaining about the officiating?"



Bam Adebayo: "If I do say something, will you take the fine?"



"A portion of it."



"We can't even get into that. We can't let… pic.twitter.com/YQICSpTJ8l