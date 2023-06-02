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NBA／團隊火力貧乏無損信心 巴特勒：會繼續傳球給隊友

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒今天僅得13分。 路透社
巴特勒今天僅得13分。 路透社

總冠軍賽首戰，熱火出師不利，以93：104遭金塊輕取，但對與球隊一路克服逆境的巴特勒（Jimmy Butler）來說，一場敗仗無損他們繼續締造「老八傳奇」的信心。

與東區總決賽搶七大戰不同，熱火本日外線火力銳減，全隊命中率只有33.3%，不只羅賓森（Duncan Robinson）僅5投1中，史特魯斯（Max Strus）更九投盡墨，間接導致球隊一路苦苦追趕，最終以雙位數差距輸給對手。

然而，急凍的手感，並沒有讓巴特勒放棄串聯球隊，他在賽後採訪如此說道，「我會一直傳球給隊友，我對他們能接到球、投進球有充分信心，就算這次沒有，他們也會在下次進球。這正是我們整季的球風，不會因為進入總冠軍賽而改變。」

與球隊情況相同，巴特勒今天在進攻端並不順遂，14次出手得13分明顯不如預期，他也對此提出感想，「也許我應該變得更具侵略性、多對籃框施壓，一次罰球機會都沒有是我的問題，不是他人的錯，得在下場改正這些問題，這只有我能做到。」

熱火將於週一再度作客金塊主場，他們勢必得搶下一勝回到邁阿密，以免陷入0：2的被動局面。

熱火 金塊 巴特勒

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