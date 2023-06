NBA／團隊火力貧乏無損信心 巴特勒：會繼續傳球給隊友

總冠軍賽首戰,熱火出師不利,以93:104遭金塊輕取,但對與球隊一路克服逆境的巴特勒(Jimmy Butler)來說,一場敗仗無損他們繼續締造「老八傳奇」的信心。

與東區總決賽搶七大戰不同,熱火本日外線火力銳減,全隊命中率只有33.3%,不只羅賓森(Duncan Robinson)僅5投1中,史特魯斯(Max Strus)更九投盡墨,間接導致球隊一路苦苦追趕,最終以雙位數差距輸給對手。

然而,急凍的手感,並沒有讓巴特勒放棄串聯球隊,他在賽後採訪如此說道,「我會一直傳球給隊友,我對他們能接到球、投進球有充分信心,就算這次沒有,他們也會在下次進球。這正是我們整季的球風,不會因為進入總冠軍賽而改變。」

“I'm always gonna pass the ball to my teammates. I have so much belief and faith in them that they're going to take and make shots. That's how we played all year long, that's not gonna change now that we're in the Finals... I gotta put pressure on the rim. Me with no free throws,… pic.twitter.com/RVfOGXsiqK