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NBA／穆雷聯手約柯奇助攻大放送 創聯盟歷史罕見紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇(右)和穆雷進行擋拆配合。 法新社
約柯奇(右)和穆雷進行擋拆配合。 法新社

金塊定海神針約柯奇（Nikola Jokic）在生涯總冠軍賽首戰即繳出27分14助攻10籃板大三元數據，狂寫多項歷史級紀錄，包括超越羅素成為總冠軍賽史上中鋒最多助攻紀錄他的好搭檔穆雷（Jamal Murray）同樣不惶多讓，全場也拿下26分10助攻6籃板。

這是穆雷連續6場至少得到25分，包含例行賽在內，生涯首次達到此成就，放眼金塊季後賽歷史，僅次於英格利許（Alex English）的連續12場和安東尼（Carmelo Anthony）的連續7場。

至於約柯奇和穆雷則是成為NBA歷史上第二對在總冠軍賽分別拿到至少25分、10助攻的搭檔，另一對是1987年的魔術強森（Magic Johnson）和渥錫（James Worthy）。

兩人更是史上第3對在總冠軍賽各傳出至少10次助攻的搭檔，喬丹（Michael Jordan）和皮本（Scottie Pippen）曾3次達成，魔術強森和渥錫也有過2次。

此外，約柯奇和穆雷在生涯首場總冠軍賽就各拿到至少25分10助攻5籃板，過去歷史只有喬丹（1991年對湖人，36分12助攻8籃板）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook，2011年對熱火，27分11助攻8籃板。）曾經做到。

賽後對於自己和約柯奇合力送出24次助攻，穆雷說：「我們就是去找到處於空檔的人，命中空檔出手機會，如此一來有助於提升自信，也能藉此帶動隊友的發揮。」

而談到金塊季後賽的連勝之路，穆雷則表示：「我們擁有太多的武器了，你得防守我們每一個人。一旦讓我們跑出戰術，那麼結果已經無關乎對手怎麼防了。」

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