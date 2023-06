NBA／穆雷聯手約柯奇助攻大放送 創聯盟歷史罕見紀錄

金塊定海神針約柯奇(Nikola Jokic)在生涯總冠軍賽首戰即繳出27分14助攻10籃板大三元數據,狂寫多項歷史級紀錄,包括超越羅素成為總冠軍賽史上中鋒最多助攻紀錄他的好搭檔穆雷(Jamal Murray)同樣不惶多讓,全場也拿下26分10助攻6籃板。

這是穆雷連續6場至少得到25分,包含例行賽在內,生涯首次達到此成就,放眼金塊季後賽歷史,僅次於英格利許(Alex English)的連續12場和安東尼(Carmelo Anthony)的連續7場。

Jamal Murray (26 PTS, 10 AST, 6 REB) shines in the @nuggets Game 1 win!



Denver leads 1-0 in the franchise's first ever NBA Finals 🔒



MIA/DEN Game 2: Sunday, 8 PM ET on ABC pic.twitter.com/NGavpWf2a9 — NBA (@NBA) June 2, 2023

至於約柯奇和穆雷則是成為NBA歷史上第二對在總冠軍賽分別拿到至少25分、10助攻的搭檔,另一對是1987年的魔術強森(Magic Johnson)和渥錫(James Worthy)。

兩人更是史上第3對在總冠軍賽各傳出至少10次助攻的搭檔,喬丹(Michael Jordan)和皮本(Scottie Pippen)曾3次達成,魔術強森和渥錫也有過2次。

此外,約柯奇和穆雷在生涯首場總冠軍賽就各拿到至少25分10助攻5籃板,過去歷史只有喬丹(1991年對湖人,36分12助攻8籃板)和衛斯特布魯克(Russell Westbrook,2011年對熱火,27分11助攻8籃板。)曾經做到。

Nikola Jokic records a triple-double in his 1st ever Finals game as Denver takes Game 1!



27 PTS

14 AST

10 REB

W



Game 2: Sunday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/xW8GzwD5jM — NBA (@NBA) June 2, 2023

賽後對於自己和約柯奇合力送出24次助攻,穆雷說:「我們就是去找到處於空檔的人,命中空檔出手機會,如此一來有助於提升自信,也能藉此帶動隊友的發揮。」

而談到金塊季後賽的連勝之路,穆雷則表示:「我們擁有太多的武器了,你得防守我們每一個人。一旦讓我們跑出戰術,那麼結果已經無關乎對手怎麼防了。」

Joker makes history in Game 1 👏 pic.twitter.com/fM0wRtEkbW — NBA (@NBA) June 2, 2023

Nikola Jokic and Jamal Murray are the 2nd pair of teammates to each have 25 points and 10 assists in an NBA Finals game, joining Magic Johnson and James Worthy in 1987. pic.twitter.com/v6Y7mqRbzL — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 2, 2023

