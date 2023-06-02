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NBA／曾被安比德以髒話問候 76人新帥諾斯：我覺得很有趣

聯合新聞網／ 綜合報導
諾斯成為76人新帥。 美聯社
諾斯成為76人新帥。 美聯社

前暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）日前確定接掌76人兵符，在人們議論他於費城的未來時，也有人將與安比德（Joel Embiid）的過去挖了出來。

稍早受訪時，諾斯不免俗地，以過往在暴龍的經驗，稱讚這名新科MVP，「我認為，作為安比德的對手相當有趣，我覺得我們(暴龍)做了所有能做的事情，但還是難以擋住他。」

安比德過去同樣曾給予諾斯正面評價，卻也同時以髒話伺候過他，在去年季後賽的記者會中，安比德如此說道，「他是個好教練，我一直是他的粉絲。但我看完他之前的言論後，跟他說：『別再跟個bxtch一樣抱怨吹判尺度。』」

當被問到這件往事時，諾斯並不在意，「這對我來說蠻有趣的。我了解在競爭升溫的情況下，會有些言語交換出現，我甚至不記得這件事了！但我昨天意外在電視上看到一些片段，我覺得非常不錯。」

諾斯與安比德，都曾獲得屬於他們的最高榮耀，前者曾奪得年度最佳教練、後者剛成為本季例行賽MVP，但他們也都面臨相同挑戰，就是必須拿下冠軍戒，重新證明自己的能力。

76人 安比德

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