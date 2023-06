NBA／14助攻創中鋒紀錄 約柯奇：不得分也能幫助球隊

NBA總冠軍賽首戰今天登場,丹佛金塊在約柯奇(Nikola Jokic)大三元帶領下以104比93擊敗熱火。約柯奇全場送出14次助攻,寫下NBA總冠軍史上中鋒最多單場助攻紀錄。

約柯奇例行賽平均24.5分、11.8籃板、9.8助攻已經相當驚人,到了總冠軍賽前,約柯奇在已打完的15場季後賽中,將數據提升到29.9分、13.3籃板、10.3助攻的平均大三元成績。

今天的總冠軍賽首戰,熱火雖然賽前就擬定要全力圍堵約柯奇,但似乎沒有太大成效,約柯奇全場12投8中拿下27分、10籃板、14助攻的超狂數據。

Nikola Jokic records a triple-double in his 1st ever Finals game as Denver takes Game 1!



27 PTS

14 AST

10 REB

W



Game 2: Sunday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/xW8GzwD5jM