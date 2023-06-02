NBA／14助攻創中鋒紀錄 約柯奇：不得分也能幫助球隊

NBA總冠軍賽首戰今天登場，丹佛金塊在約柯奇（Nikola Jokic）大三元帶領下以104比93擊敗熱火。約柯奇全場送出14次助攻，寫下NBA總冠軍史上中鋒最多單場助攻紀錄。

約柯奇例行賽平均24.5分、11.8籃板、9.8助攻已經相當驚人，到了總冠軍賽前，約柯奇在已打完的15場季後賽中，將數據提升到29.9分、13.3籃板、10.3助攻的平均大三元成績。

今天的總冠軍賽首戰，熱火雖然賽前就擬定要全力圍堵約柯奇，但似乎沒有太大成效，約柯奇全場12投8中拿下27分、10籃板、14助攻的超狂數據。

Nikola Jokic records a triple-double in his 1st ever Finals game as Denver takes Game 1!



27 PTS

14 AST

10 REB

W



Game 2: Sunday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/xW8GzwD5jM — NBA (@NBA) June 2, 2023

根據NBA官方數據統計，約柯奇單場送出14次助攻，是總冠軍史上單場送出最多助攻的中鋒，原紀錄是傳奇球星羅素（Bill Russell）在1969年決賽第2戰傳出13次助攻。

此外，約柯奇也成為繼詹姆斯（LeBron James）之後，第2名在總冠軍賽單場送出超過14次助攻的球員。詹姆斯曾在2016~17年球季的總冠軍賽首戰，對金州勇士送出15次助攻。

約柯奇賽後接受訪問時說：「最重要的事情，就是把比賽贏下來，我會盡一切可能把比賽拿下來。我並非一定要出手得分，我知道我能透過不得分的方式來幫助球隊，我知道今天我做得不錯，讓每個參戰的隊友都有發揮。」

金塊也是NBA史上第4支打進總冠軍賽且每一輪系列賽對手的例行賽勝率都未達55%的球隊。包括首輪對灰狼，對手例行賽42勝、接著對太陽的例行賽45勝，西區冠軍賽對湖人的例行賽43勝，對熱火例行賽44勝。

JOKER ON A MISSION 🗣



His triple-double (27 PTS, 14 AST, 10 REB) in Game 1 leads Denver to victory!



Game 2: Sunday at 8pm/et on ABC pic.twitter.com/nQ3GJ6AlC7 — NBA (@NBA) June 2, 2023

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