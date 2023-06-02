NBA／熱火僅獲2次罰球 創聯盟季後賽&總冠軍賽最少紀錄

上演「老八傳奇」的邁阿密熱火，今天在NBA總冠軍賽首戰只獲兩次罰球機會創史上最低，讓丹佛金塊104比93拿下首戰勝利。

7戰4勝制的總冠軍賽首戰，西區冠軍丹佛金塊今天在主場迎戰東區冠軍邁阿密熱火。熱火今天整場比賽只有海史密斯（Haywood Highsmith）站上罰球線罰進兩球，一舉創下季後賽與總冠軍賽史罰球次數最少紀錄。

先前總冠軍賽史獲最少罰球的紀錄，是1983年洛杉磯湖人的5次；季後賽獲最少罰球紀錄的是1993年當時紐澤西籃網的3次。

這場比賽開打後，金塊吃定熱火身材劣勢狂攻禁區。在禁區得分取得20比6優勢及葛登（Aaron Gordon）8投6中獨拿12分下，金塊首節29比20領先。

第2節在穆雷（Jamal Murray）砍進三分球後，金塊領先達兩位數。之後靠穆雷的三分彈、約柯奇（Nikola Jokic）的勾射，金塊將領先拉開到17分。上半場在約柯奇10分、10助攻率領下，金塊全隊4人雙位數得分，以59比42領先。

上半場熱火的投籃命中率僅3成75，三分球17投4中，命中率更是低到只有2成35，是半場打完後大幅落後的關鍵。

易籃再戰後熱火打出7比0開局，但金塊靠穆雷「3分打」止血，並在布朗（Bruce Brown）跳投得手後，將領先擴大到21分。3節打完金塊全隊5人得分達兩位數、約柯奇只差1個籃板就大三元下，以84比63的領先優勢進入最後一節。

末節在羅瑞（Kyle Lowry）飆進三分球後，熱火一度打出11比0開局，海史密斯投進三分球後一度將落後縮小到9分。但金塊穩住陣腳，在凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）跳投得手後再拉開為兩位數分差，最終以11分獲勝。

此役金塊約柯奇27分、10籃板、14助攻，是他今年季後賽第9次大三元，穆雷攻下26分並送出10次助攻，波特（Michael Porter Jr.）有14分、12籃板的雙十表現，葛登、替補的布朗分別挹注16分、10分。

熱火阿德巴約（Bam Adebayo）今天繳出26分13籃板雙十表現，文森（Gabe Vincent）、板凳出發的海史密斯分獲19分、18分。

兩軍將於台灣時間5日上午繼續在金塊主場打第2戰。

金塊今年季後賽打得十分輕鬆，先是4比1淘汰明尼蘇達灰狼，接著4比2擊敗鳳凰城太陽，再以4比0橫掃洛杉磯湖人，闖進球隊在進入NBA後的首次總冠軍賽。

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