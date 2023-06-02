快訊

民進黨性騷第二彈！女前黨工控訴同仁摟腰、親臉頰 青年部主管竟要她道歉　

「台北女子圖鑑」爭議多 桂綸鎂首度吐心聲曝接演原因

法拉利姐烘爐地唱《金包銀》　廟公狂收投訴電話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／熱火僅獲2次罰球 創聯盟季後賽&總冠軍賽最少紀錄

中央社／ 綜合外電報導
巴特勒遭到金塊封鎖，完全要不到罰球機會。 路透社
巴特勒遭到金塊封鎖，完全要不到罰球機會。 路透社

上演「老八傳奇」的邁阿密熱火，今天在NBA總冠軍賽首戰只獲兩次罰球機會創史上最低，讓丹佛金塊104比93拿下首戰勝利。

7戰4勝制的總冠軍賽首戰，西區冠軍丹佛金塊今天在主場迎戰東區冠軍邁阿密熱火。熱火今天整場比賽只有海史密斯（Haywood Highsmith）站上罰球線罰進兩球，一舉創下季後賽與總冠軍賽史罰球次數最少紀錄。

先前總冠軍賽史獲最少罰球的紀錄，是1983年洛杉磯湖人的5次；季後賽獲最少罰球紀錄的是1993年當時紐澤西籃網的3次。

這場比賽開打後，金塊吃定熱火身材劣勢狂攻禁區。在禁區得分取得20比6優勢及葛登（Aaron Gordon）8投6中獨拿12分下，金塊首節29比20領先。

第2節在穆雷（Jamal Murray）砍進三分球後，金塊領先達兩位數。之後靠穆雷的三分彈、約柯奇（Nikola Jokic）的勾射，金塊將領先拉開到17分。上半場在約柯奇10分、10助攻率領下，金塊全隊4人雙位數得分，以59比42領先。

上半場熱火的投籃命中率僅3成75，三分球17投4中，命中率更是低到只有2成35，是半場打完後大幅落後的關鍵。

易籃再戰後熱火打出7比0開局，但金塊靠穆雷「3分打」止血，並在布朗（Bruce Brown）跳投得手後，將領先擴大到21分。3節打完金塊全隊5人得分達兩位數、約柯奇只差1個籃板就大三元下，以84比63的領先優勢進入最後一節。

末節在羅瑞（Kyle Lowry）飆進三分球後，熱火一度打出11比0開局，海史密斯投進三分球後一度將落後縮小到9分。但金塊穩住陣腳，在凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）跳投得手後再拉開為兩位數分差，最終以11分獲勝。

此役金塊約柯奇27分、10籃板、14助攻，是他今年季後賽第9次大三元，穆雷攻下26分並送出10次助攻，波特（Michael Porter Jr.）有14分、12籃板的雙十表現，葛登、替補的布朗分別挹注16分、10分。

熱火阿德巴約（Bam Adebayo）今天繳出26分13籃板雙十表現，文森（Gabe Vincent）、板凳出發的海史密斯分獲19分、18分。

兩軍將於台灣時間5日上午繼續在金塊主場打第2戰。

金塊今年季後賽打得十分輕鬆，先是4比1淘汰明尼蘇達灰狼，接著4比2擊敗鳳凰城太陽，再以4比0橫掃洛杉磯湖人，闖進球隊在進入NBA後的首次總冠軍賽。

延伸閱讀

NBA／金塊被看好奪冠 約基奇：總冠軍賽沒熱門球隊

NBA／預言湖人被橫掃成真 名嘴：詹姆斯永遠無法奪第5冠

杜魯多「開腿站」與南韓國會議長合照引熱議！韓加兩國人觀感大不同

NBA／西蒙斯美酒配76人慘敗畫面 美名嘴怒嗆：可恥

相關新聞

NBA／約柯奇大三元總冠軍G1輕取熱火 金塊魔鬼主場9連勝

雖然西區冠軍賽結束後，金塊整整休息了10天之久，但總冠軍賽首戰顯然手感並沒因此生鏽。 金塊前三節團隊命中率達到55.9%，先發4名球員至少破14分，一口氣取得21分巨大領先優勢。儘管熱火末節急起

NBA／基德後首位總冠軍賽初登場大三元 約柯奇狂寫多項紀錄

失去年度MVP三連霸榮耀約柯奇（Nikola Jokic），憑藉季後賽優異表現贏得西區冠軍賽MVP，如今他更是全力邁向生涯第一座總冠軍賽MVP！ 如同國外媒體形容平靜之中就能拿到驚人數據的約柯奇

NBA／金塊開門紅仍不太滿意 主帥馬龍：第四節必須好好關門

丹佛金塊今天靠約柯奇（NikolaJokic）拿下27分10籃板14助攻大三元，加上穆雷（Jamal Murray）攻下26分10助攻6籃板， 104比93擊敗邁阿密熱火，總冠軍系列賽拔得頭籌。

NBA／憶經典胯下之「魯」 艾佛森：不知道當下在想什麼

NBA總冠軍賽稍早拉開序幕，這個舞台曾上演各種經典畫面，2001年艾佛森（Allen Iverson）帶來的胯下之「魯」就是其中之一，他近日受訪談到這個動作，坦言這是自然反應，當下腦中其實一片空白，「

NBA／熱火僅獲2次罰球 創聯盟季後賽&總冠軍賽最少紀錄

上演「老八傳奇」的邁阿密熱火，今天在NBA總冠軍賽首戰只獲兩次罰球機會創史上最低，讓丹佛金塊104比93拿下首戰勝利。

NBA 2023總冠軍賽程與比分 金塊展優勢G1勝熱火先開胡

金塊與熱火將在總冠軍賽正面對決，這也是史上首見的對戰組合。熱火能否創造老八傳奇奪冠歷史，抑或金塊搶下隊史首座總冠軍，將是各界關注的焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦