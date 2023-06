NBA／約柯奇大三元總冠軍G1輕取熱火 金塊主場豪取9連勝

雖然西區冠軍賽結束後,金塊整整休息了10天之久,但總冠軍賽首戰顯然手感並沒因此生鏽。

金塊前三節團隊命中率達到55.9%,先發4名球員至少破14分,一口氣取得21分巨大領先優勢。儘管熱火末節急起直追,一度追到個位數分差,然而還是無力扭轉局面,金塊最終在主場以104比93輕鬆過關,系列賽取得1比0領先。

金塊從第二輪至今已經拉出7連勝,且季後賽主場沒有吞敗過,已經打出9連勝,持續擦亮高原魔鬼主場美名。

Nikola Jokic records a triple-double in his 1st ever Finals game as Denver takes Game 1!



27 PTS

14 AST

10 REB

W



Game 2: Sunday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/xW8GzwD5jM