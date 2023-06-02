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NBA／約柯奇大三元總冠軍賽G1輕取熱火 金塊主場豪取9連勝

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NBA／約柯奇大三元總冠軍G1輕取熱火 金塊主場豪取9連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
在約柯奇帶領下，金塊首戰展現堅強戰力。 路透社
在約柯奇帶領下，金塊首戰展現堅強戰力。 路透社

雖然西區冠軍賽結束後，金塊整整休息了10天之久，但總冠軍賽首戰顯然手感並沒因此生鏽。

金塊前三節團隊命中率達到55.9%，先發4名球員至少破14分，一口氣取得21分巨大領先優勢。儘管熱火末節急起直追，一度追到個位數分差，然而還是無力扭轉局面，金塊最終在主場以104比93輕鬆過關，系列賽取得1比0領先。

金塊從第二輪至今已經拉出7連勝，且季後賽主場沒有吞敗過，已經打出9連勝，持續擦亮高原魔鬼主場美名。

約柯奇（Nikola Jokic）全場僅出手12次就以絕佳效率拿下27分14助攻10籃板，完成今年季後賽第9次大三元，持續刷新歷史紀錄。在約柯奇的串聯下，金塊攻勢內外兼具，讓熱火實在防不勝防。

特別是第四節，前面都在引導全隊的約柯奇，面臨到熱火追近比分的緊迫感，職皆挺身而出，個人獨拿12分，穩定球隊兩位數領先優勢，完全展現兩屆年度MVP的主宰力。

穆雷（Jamal Murray）延續西區冠軍賽的火力，也以5成命中率得到26分10助攻6籃板，葛登（Aaron Gordon）10投7中獲得16分，波特（Michael Porter Jr.）14分12籃板2阻攻，完成本季季後賽第7次雙十。

阿德巴約（Bam Adebayo）獲得熱火陣中最高的26分，外加13籃板5助攻，不過巴特勒（Jimmy Butler）僅14投6中，只拿到13分7籃板7助攻，文森（Gabe Vincent）19分5助攻，羅瑞（Kyle Lowry）11分5籃板5助攻；替補的海史密斯（Haywood Highsmith）得到18分。東區冠軍賽表現出色的馬丁，此戰7投1中，只有得到3分4籃板。

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