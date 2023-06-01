T1聯盟／拿第六人再奪新人王 谷毛唯嘉盼獵鷹捧金盃

台南台鋼獵鷹新秀谷毛唯嘉第一個職業賽季就是豐收年，除奪下T1聯盟2022到23賽季的年度第六人，今天頒獎典禮更上台領取年度新人王獎項，個人獎收穫滿滿的他也喊出新目標，盼團隊往冠軍目標邁進。

獵鷹在T1聯盟元年戰績墊底，第2個賽季大換血後振翅高飛，不但打進隊史第一度季後賽，更在首輪淘汰衛冕軍高雄全家海神、挺進總冠軍戰，儘管最終敗給新北中信特攻，仍寫下精彩賽季。

年度第六人獎項是先前就已公布，谷毛唯嘉今天先上台領取第一座個人獎，接續更二度上台，拿到新人才有資格入圍的年度新人王，他感性說：「這機會一生可能只有一次，職業生涯能完成這成就，相當不容易。」他提到，不只一同入圍的台中太陽新秀白薩和海神新人邱子軒，自家隊友「大頭」韓杰諭也有很好表現，感謝獵鷹教頭劉孟竹給自己很大發揮空間，才能在眾多新秀中突圍。

菜鳥球季大豐收，「阿毛」對下個賽季的個人目標沒想太多，「希望團隊能往冠軍繼續邁進。」他目前在休養季中造成的左膝髕腱炎，之後預計會找個人訓練師，為下個賽季做好準備。

今天頒年度第六人獎項給子弟兵的劉孟竹提到，谷毛唯嘉第一個職業賽季表現幾乎「沒什麼好挑惕」，很期待看到他新人年後的成長，「今年讓他在板凳先去解讀比賽，下個賽季也會考慮，讓他分擔先發的責任和場次。」

谷毛唯嘉身高175公分，是職業賽場的小個子球員，菜鳥年就能有出色發揮，他也會用自身經歷和健行科大學弟高錦瑋及孫琦森分享，「小個子要有自己特色去幫助球隊，才會有記憶點。」

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