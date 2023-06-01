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NBA／無懼金塊高原主場 熱火教頭：在聖母峰跳球也可以

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(左)和熱火教頭史波斯特拉(右)都不擔心在丹佛高原打球。 美聯社
巴特勒(左)和熱火教頭史波斯特拉(右)都不擔心在丹佛高原打球。 美聯社

熱火隊成功殺入2022-23年賽季總冠軍賽，首戰將造訪對手金塊隊的丹佛高原主場，外界擔憂熱火可能不適應當地稀薄的空氣，熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）則掛保證，「就算在聖母峰打也沒問題。」

據ESPN數據統計，金塊主場歷史勝率65.2%，客場勝率35%，是NBA歷史所有球隊中差距最大的紀錄。金塊本季例行賽主場戰績是34勝7敗，聯盟第2，季後賽更是還沒在主場輸過球。

對此熱火教頭史波斯特拉不感到擔憂，「我們球員狀態很好，已經準備好打比賽。如果金塊想在聖母峰打，我們也會這樣做。」他接著開玩笑表示，「他們也必須來邁阿密，如果有需要，我們會關掉空調。」

熱火主將巴特勒（Jimmy Butler）也分享自己的應對方法，「我認為只要聽音樂、多喝水、喝點酒放鬆、玩撲克牌和多米諾骨牌就沒什麼問題了。」

曾在溫暖的奧蘭多打過6個半球季的金塊隊葛登，最能了解來到丹佛高原打球會受到甚麼影響，「我的老天爺，這真的差很大，在丹佛打球時我很難感受到力量，感覺就像是肌肉缺氧，這真的很瘋狂。」

事實上多數球隊在造訪丹佛時都會事先提醒球員，來到高原打球會因為缺氧而容易產生疲勞，心率也會比平常更快，激烈運動後更容易有頭痛症狀，這也是金塊另類的主場優勢。

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