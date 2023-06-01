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NBA／巴特勒解釋不捧東冠金盃原因 連MVP獎盃也已給老爸

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒拒拿東冠獎盃，隊友阿德巴約幫他拿著。 路透
巴特勒拒拿東冠獎盃，隊友阿德巴約幫他拿著。 路透

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）率領熱火隊上演「老八傳奇」拿下東區冠軍，闖進總冠軍賽，他也獲得東冠MVP殊榮。當隊友阿德巴約（Bam Adebayo）準備將獎盃遞到他手上時，他當下卻拒絕捧起，原因是他只在乎奪下歐布萊恩金盃。

巴特勒受訪時解釋他拒領東區冠軍獎盃的行為，「這獎盃我已經拿過了，但我只為歐布萊恩先打球，你可能得到全明星，可能進入最佳陣容、防守陣容，我不在乎，我真的只想贏下冠軍。」

不過當天巴特勒還是以一票之差獲選東區冠軍賽MVP，捧起「賴瑞‧博德」獎盃，不過顯然他對去年才新增的獎項也沒有多大興趣，被問到該獎盃最終去向，巴特勒回應，「在我爸那，我給他了，因為我不需要。」

巴特勒在東區冠軍賽場均得到23.3分7.6籃板6.1助攻，以1票之差擊敗大爆發的隊友馬丁（Caleb Martin），奪下東冠MVP殊榮。接下來熱火將挑戰約柯奇（Nikola Jokic）率領的金塊隊，巴特勒來到熱火後的近4個賽季，金塊取得7勝1敗的絕對優勢，賭盤也再度不看好熱火能贏下系列賽，熱火能否繼續上演奇蹟，許多球迷都在關注。

熱火 Jimmy Butler

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