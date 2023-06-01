NBA／馬祖拉可望續任塞爾蒂克教頭 但3名助教被尤多卡挖角

塞爾蒂克本季止步東區冠軍賽，據消息指出，34歲菜鳥教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）下季仍會繼續執教。不過馬祖拉將面臨助教團出走的困境，因為前塞爾蒂克教頭尤多卡（Ime Udoka）日前加盟火箭，即將挖走3名助教。

尤多卡本季初因性騷擾醜聞遭塞爾蒂克禁賽，馬祖拉緊急代理兵符後帶領球隊打出好成績，因此被扶正為總教練。《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）近日在節目中表示，「馬祖拉傾向尋找經驗豐富的助教，他們休賽季將增加教練團深度。」

不過塞爾蒂克在補強助教團前，就先面臨被前教頭一波挖角。據《波士頓環球報》記者沃許本（Gary Washburn）報導，由於尤多卡日前和火箭達成協議，3名塞爾蒂克助教蘇利文（Ben Sullivan）、邁爾斯（Aaron Miles）及莫澤（Mike Moser）都將跟隨尤多卡腳步，轉戰火箭。

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