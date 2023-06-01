NBA／尼克哈特發文問母乳味道 好友布朗森無情退追蹤

尼克前鋒哈特（Josh Hart）近日在推特提出一項很特別的問題，「你們有沒有嘗過伴侶的母乳？我是幫朋友問的。」這則推文吸引數千萬瀏覽，哈特的好友兼隊友布朗森（Jalen Brunson）也開了有趣的玩笑。

事實上哈特最近才在個人社群宣布，自己將成為新手爸爸。國王球員福克斯（De'Aaron Fox）直接吐槽，「我其實不驚訝你在1個月內問這種問題。」其他網友則紛紛上傳迷因圖嘲笑哈特，因為大家都知道那個朋友就是哈特自己。

Have yall ever tasted yall significant others breast milk? Asking for a friend — Josh Hart (@joshhart) 2023年5月31日

布朗森得知此事後發文表示，「很高興認識你哈特，快去尋求幫助。」布朗森還附上自己退追哈特的影片，讓眾網友笑翻。

Nice knowing you @joshhart make sure help on the way pic.twitter.com/9ToQSyuhHv — Jalen Brunson (@jalenbrunson1) 2023年5月31日

不過也有球員真的提供答案，鵜鶘後衛麥凱倫（C.J. McCollum）表示，「聽說有點像杏仁奶。」顯然哈特已先嘗試過，他向麥凱倫表示，「相信我兄弟，它（母乳）更好。」

Not going to lie to you bro…it’s better https://t.co/su6nRCwgrc — Josh Hart (@joshhart) 2023年5月31日

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