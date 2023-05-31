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NBA／籲綠衫軍該頂薪留下布朗 美媒：他還年輕能改正缺點

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗系列賽糟糕的表現，讓他成為眾矢之的。 法新社
布朗系列賽糟糕的表現，讓他成為眾矢之的。 法新社

布朗（Jaylen Brown）在東區冠軍賽的糟糕表現，不僅讓球隊失去爭冠機會，也可能使自己失去一張超級頂薪合約。不過，有外媒認為，雙探花還沒有走到拆夥的地步，因布朗未來仍有期待值，建議塞爾蒂克還是以留下他為季後優先選項。

根據《HoopsHype》指出，合約將進入最後一年的布朗，由於在本季入選第二隊，有資格提前和塞爾蒂克簽下一筆5年2.856億的頂薪延長合約，這張合約首年將為4920萬，最後一年則會上升至誇張的6500萬。

然而，布朗在東區總決賽場均僅19分、6.1籃板、3.4助攻，作為探花的他，表現卻輸給熱火的落選秀馬丁（Caleb Martin），再加上展露無疑的運球缺點，讓外界認為，不僅不該給他頂薪合約，還應該盡速將他送走。

根據《PBPStats》數據顯示，布朗在季後賽持球失誤43次，比無球失誤多了19次，比賽中也常看到自己運球失誤的畫面，他的問題在於太常在防守者面前毫無警戒的運球，護球能力又不佳，讓對手抄球後能打出多次轉換快攻，因此被外界戲稱為「不會運球的球星」。

然而在《USA TODAY Sports》寫手柯波斯基（Bryan Kalbrosky）眼中，讓布朗離開波士頓並非好主意，「從風險控管角度來看，讓布朗留下，而非便成空氣絕對更划算。雖然他有運球上的缺點，但他還年輕，也有足夠潛力改正。專注在他的發展，比尋找替代品更明智。」

此外由於在簽下延長合約後的首年無法交易，柯波斯基表示，塞爾蒂克可以先花1~2年觀察雙探花的進步情況，再做下一步打算，屆時兩人才28歲上下，正要步入球員黃金期，那時交易價值才是最高。

最後，柯波斯基也提到，塞爾蒂克這三年內換了三任總教練，或許該給予球隊較正常的一個賽季，才適合評估未來走向。

塞爾蒂克

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