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NBA／感謝勇士總管 在歐洲的杜蘭特親自致電邁爾斯

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
杜蘭特也在個人Instagram的限時動態上傳一張2018年奪冠時和邁爾斯的合照，紀念一起合作的美好時光。 截圖自KD限動
杜蘭特也在個人Instagram的限時動態上傳一張2018年奪冠時和邁爾斯的合照，紀念一起合作的美好時光。 截圖自KD限動

勇士隊總管邁爾斯（Bob Myers）宣布離開效力超過十年的舊金山勁旅，不只當家球星柯瑞（Stephen Curry）發出多張照片感謝邁爾斯，在勇士摘下2枚冠軍戒的超級球星杜蘭特（Kevin Durant）更直接致電，展現對老東家總管的敬意。

邁爾斯早從2011年就加入金州制服組，隔年晉升為球隊總管，任內包括延攬沒執教經驗的柯爾（Steve Kerr）擔任教頭、和柯瑞簽下一筆4年4400萬美元的長約，當然還有找來杜蘭特，打造勇士8年內4度奪下總冠軍的王朝。

今天開記者會宣布辭去勇士總管職務的邁爾斯透露，正在摩納哥的杜蘭特有直接打給自己，兩人聊到過去合作的經歷，像是杜蘭特為勇士做了什麼、作出決定後會有哪些聲音等。

邁爾斯表示，他也知道杜蘭特決定加盟會有很多反對聲音，但他很感謝杜蘭特為勇士球團做的一切。

「我還記得我和拉卡柏（Joe Lacob）打電話給他（杜蘭特），就在他做決定前。」邁爾斯提到，當時就可以感受到，杜蘭特知道如果加入可以實踐所有想完成的事情，最後就是大家看到的成果，「2度總冠軍賽MVP、帶我們打進3次總冠軍、拿下2冠。」

邁爾斯也感性說，只要是喜歡籃球的人，看柯瑞、杜蘭特等人打球就是種享受，甚至讓他願意無償付出。

杜蘭特稍後也在個人Instagram的限時動態上傳一張2018年奪冠時和邁爾斯的合照，紀念過去的合作時光。

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