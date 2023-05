NBA／勇士格林東冠MVP票投馬丁：巴特勒應該也這麼想

巴特勒(Jimmy Butler)率領熱火挺進總冠軍賽,也獲選東區冠軍賽MVP,但馬丁(Caleb Martin)在這系列賽出色的表現,讓格林(Draymond Green)認為他才是熱火最大功臣。

在第六戰被不可思議絕殺過後,外界普遍認為,塞爾蒂克將在搶七大戰淘汰熱火,但馬丁卻站了出來,以近六成的命中率砍下26分,多次在塞爾蒂克反撲時澆熄對方氣焰。事實上馬丁整個系列賽手感都很火燙,場均砍下19.3分、1.7助攻、6.4籃板,最後也僅以一票之差輸給巴特勒,差點成為東區冠軍賽MVP。

雖然與這項殊榮擦肩而過,但在很多人眼中,馬丁就是MVP,像是格林就在節目上表示,如果他有投票資格、這一票絕對會投給馬丁,「我認為他在系列賽發揮穩定,他值得MVP。不是說巴特勒不值,所以我們別爭這件事,我只是想說,馬丁應該進入這個討論中。」

"If I had a vote, I personally was voting for Caleb Martin for MVP… I know the type of guy that Jimmy Butler is. Jimmy probably would have preferred Caleb Martin to get the MVP."



— Draymond Green



