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NBA／勇士格林東冠MVP票投馬丁：巴特勒應該也這麼想

聯合新聞網／ 綜合報導
馬丁僅以一票之差，無緣東區總決賽MVP。 路透社
馬丁僅以一票之差，無緣東區總決賽MVP。 路透社

巴特勒（Jimmy Butler）率領熱火挺進總冠軍賽，也獲選東區冠軍賽MVP，但馬丁（Caleb Martin)在這系列賽出色的表現，讓格林（Draymond Green）認為他才是熱火最大功臣。

在第六戰被不可思議絕殺過後，外界普遍認為，塞爾蒂克將在搶七大戰淘汰熱火，但馬丁卻站了出來，以近六成的命中率砍下26分，多次在塞爾蒂克反撲時澆熄對方氣焰。事實上馬丁整個系列賽手感都很火燙，場均砍下19.3分、1.7助攻、6.4籃板，最後也僅以一票之差輸給巴特勒，差點成為東區冠軍賽MVP。

雖然與這項殊榮擦肩而過，但在很多人眼中，馬丁就是MVP，像是格林就在節目上表示，如果他有投票資格、這一票絕對會投給馬丁，「我認為他在系列賽發揮穩定，他值得MVP。不是說巴特勒不值，所以我們別爭這件事，我只是想說，馬丁應該進入這個討論中。」

明顯地，格林並不是要引戰，因為在他心中，身為領袖的巴特勒一定也樂見小老弟獲選，「我知道巴特勒是哪樣的人，事實上，他應該也傾向讓馬丁獲獎，這就是巴特勒的為人。」

不論誰是名符其實的「東區冠軍賽MVP」，對馬丁和巴特勒而言，球隊有人能拿下「總冠軍賽MVP」才是重點，因為這代表「老八傳奇」成功走到了最後。

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