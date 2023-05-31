NBA／馬丁等人被稱角色球員 巴特勒強力更正：他們是隊友

熱火今年季後賽上演「老八傳奇」，成功奪下冠軍賽門票，將和西區金塊隊爭奪冠軍金盃。許多球迷認為熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）是球隊靈魂人物，加上眾優質綠葉球員協助才能達到此成就，對此巴特勒表示，「我不會稱其他球員是『角色球員』，我會稱他們是隊友。」

巴特勒2019-20年賽季轉戰熱火，4個賽季2度闖進冠軍賽。巴特勒東區冠軍系列賽的貢獻無庸置疑，不過射手馬丁（Caleb Martin）表現也不可忽視，最終巴特勒以一票之差得到東冠MVP。除了馬丁外，文森（Gabe Vincent）、史特魯斯（Max Strus）及羅賓森（Duncan Robinson）等人表現都相當重要。

巴特勒賽後也解釋自己如何看待隊友，「我不會稱他們是角色球員，我稱他們是隊友。角色每天都可能改變，他們可以得分、傳球及防守，能幫球隊贏球。」

「我們很團結，一直相信自己能做到。我們不是第8種子，而是擁有好球員的優秀球隊，我們努力打球並團結在一塊」巴特勒說。

熱火即將在台灣時間6月2日作客丹佛主場，展開冠軍系列賽首戰，將挑戰歷史首次「老八傳奇」奪冠；金塊則渴望奪下隊史首座總冠軍。

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