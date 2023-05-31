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NBA／致敬「KD勇」推手 杜蘭特IG發文感謝邁爾斯

聯合新聞網／ 綜合報導
透過和杜蘭特合作，邁爾斯在勇士締造了豐功偉業。 美國聯合通訊社
透過和杜蘭特合作，邁爾斯在勇士締造了豐功偉業。 美國聯合通訊社

即便和勇士並非和平分手，聽聞總管邁爾斯（Bob Myers）即將離開時，現效力太陽的杜蘭特（Kevin Durant）仍獻上了致意。

2016年，剛與雷霆被勇士淘汰的杜蘭特，在進入自由市場後，被邁爾斯說服，前往金州組成恐怖的「KD勇」，這個決定不只幫自己獲得兩枚冠軍戒、兩個總冠軍賽MVP，也為邁爾斯的履歷留下輝煌政績。

兩人的合作關係，在2019年走到終點。當時，於總冠軍賽帶傷復出的杜蘭特，遭遇阿基里斯腱斷裂傷勢，邁爾斯還在賽後記者會含淚宣布此消息。此事件加上過往與格林（Draymond Green）的爭吵，讓杜蘭特轉投籃網，勇士也陷入連兩年無緣季後賽的黑暗期。

雖然在杜蘭特離隊後，他和勇士之間的謠言四起，但邁爾斯曾對外表示，十分理解杜蘭特的選擇。如今輪到他與球隊分道揚鑣，杜蘭特不僅稍早致電邁爾斯，也在IG上po出2018年奪冠時與他的合照致敬，象徵兩人並無嫌隙。

「傭兵」杜蘭特離開後，勇士陷入一陣低潮，去年才重返榮耀；如今，與球隊連結更深的邁爾斯確定離開，這支近代強權球隊或許會迎來更強烈的亂流，一代王朝也許就此落幕。

勇士 杜蘭特

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