NBA／致敬「KD勇」推手 杜蘭特IG發文感謝邁爾斯

即便和勇士並非和平分手,聽聞總管邁爾斯(Bob Myers)即將離開時,現效力太陽的杜蘭特(Kevin Durant)仍獻上了致意。

2016年,剛與雷霆被勇士淘汰的杜蘭特,在進入自由市場後,被邁爾斯說服,前往金州組成恐怖的「KD勇」,這個決定不只幫自己獲得兩枚冠軍戒、兩個總冠軍賽MVP,也為邁爾斯的履歷留下輝煌政績。

兩人的合作關係,在2019年走到終點。當時,於總冠軍賽帶傷復出的杜蘭特,遭遇阿基里斯腱斷裂傷勢,邁爾斯還在賽後記者會含淚宣布此消息。此事件加上過往與格林(Draymond Green)的爭吵,讓杜蘭特轉投籃網,勇士也陷入連兩年無緣季後賽的黑暗期。

"It's an Achilles injury. ... He'll have an MRI tomorrow."



Bob Myers holds back tears as he explains the magnitude of Kevin Durant's injury. pic.twitter.com/glQ6j5hATe