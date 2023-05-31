快訊

曝幼時這樣學英文 黃仁勳感性自白：我是父母夢想和願望的產物

砂石車「奪命式」180度大迴轉！阿伯棄車拔腿狂奔逃命 影片曝光全網嚇傻

拜登解凍美中關係 美國務院中國政策高官接連異動為哪樁？

NBA／有錢也留不住總管邁爾斯 勇士老闆坦言真的不懂原因

聯合新聞網／ 綜合報導
即便拉卡布(右)端出鉅額薪資，邁爾斯(左)仍決定離開勇士。 美聯社
即便拉卡布(右)端出鉅額薪資，邁爾斯(左)仍決定離開勇士。 美聯社

作為矽谷富豪，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）這幾年總能撒大錢維繫球隊陣容，然而，他這次卻無法用同樣手法留下王朝推手總管邁爾斯（Bob Myers）。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，邁爾斯拒絕了一份足以讓他成為聯盟收入最優渥的高階管理人員之一的續約報價，他向「沃神」表示，他辭職的決定與金錢無關，「如果球隊奪冠的話，我會離開嗎？我想會的。這個職務的底線是必須全心全力投入，付出1000%的努力，如果做不到就應該離開，而這就是我請辭的答案。我無法在不全力以赴的狀況下繼續工作，對球員不行、對老闆也說不過去，更過不去自己這關，這也是我一直以來的課題。」

外界都很關心邁爾斯的下一步，不過他強調沒有新工作在迎接他，接下來只想先休息一陣子，而且和勇士的合約到6月底才結束，會以輔助者的角色協助選秀會，拉卡柏也開玩笑說「邁爾斯會工作到最後一天」。

勇士球團罕見為邁爾斯招開高規格記者會，讓大家問好問滿，彰顯他對勇士王朝的貢獻，拉卡柏也在記者會上坦承還是無法理解他請辭原因：「我不會坐在這裡，告訴你我了解他為何辭職，因為我真的不懂。」但他仍尊重邁爾斯的決定，「最重要的不是我能否理解，因為我只希望他能開心。」

邁爾斯離去後，外界普遍預期他的副手小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.），或拉卡柏的兒子寇伯（Kirk Lacob）會是繼任者，但拉卡柏表示尚未定案，「這個組織很強大，有很大的機會從內部升遷，不過我還沒有辦法給你確切答案，我們會在這方面繼續努力。」

不論是小鄧利維、寇柏，或是其他人，接手職務的人將思考如何處理格林（Draymond Green）、湯普森（Klay Thompson）、波爾（Jordan Poole）等人的大合約，以及是否變賣穆迪（Moses Moody）、庫明加(Jonathan Kuminga)等年輕新星，這些都會是相當艱難的見面禮。

勇士

相關新聞

NBA／柯瑞不捨邁爾斯離去 IG告別：謝謝你改變每個人的生涯

勇士總管邁爾斯（Bob Myers）稍早投下震撼彈，宣布請辭離開效力超過十年的球隊，這個消息不意外地讓老大哥柯瑞（Stephen Curry）難以接受。 邁爾斯於2011年加入金州制服組，隔年被

NBA／有錢也留不住總管邁爾斯 勇士老闆坦言真的不懂原因

作為矽谷富豪，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）這幾年總能撒大錢維繫球隊陣容，然而，他這次卻無法用同樣手法留下王朝推手總管邁爾斯（Bob Myers）。 根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（A

NBA／塞爾蒂克雙探花拆不拆？ 外媒說法現分歧

塞爾蒂克距離締造NBA史上首見的「輸三贏四」僅差一步，可惜昨日的搶七大戰不敵熱火，還是被擋在總冠軍賽門外，屢屢攻頂失敗後，這幾年以雙探花為建隊核心是否走到了盡頭、讓拆夥話題浮出檯面，而美媒則看法不一。

NBA／種子順序已無參考價值 金塊教頭稱對戰熱火是最大挑戰

NBA總冠軍賽將在後天點燃戰火，將由隊史首度闖進總冠軍賽的金塊隊出戰史上第二支以分區老八姿態晉級決賽的熱火隊，儘管在對手...

NBA／狹路相逢！金塊約柯奇2年前曾和熱火結仇

熱火隊今年季後賽上演老八傳奇，成功闖進總冠軍賽，將面對強敵金塊隊。值得一提的是，金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）2年前曾和熱火球員出現激烈衝突，也為這次總冠軍系列賽增添另一看點。 20

NBA／峰迴路轉籃球人生 馬丁「3%」逆襲之路

歷經選秀會乏人問津、接受非保障「Exhibit 10」約轉雙向合約、和黃蜂簽下3年420萬美元合約、被球隊揮棄後在邁阿密領一年52.8萬美元的薪資；最終，6呎5吋高、27歲的馬丁（Caleb Mart

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦