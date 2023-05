NBA／有錢也留不住總管邁爾斯 勇士老闆坦言真的不懂原因

作為矽谷富豪,勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)這幾年總能撒大錢維繫球隊陣容,然而,他這次卻無法用同樣手法留下王朝推手總管邁爾斯(Bob Myers)。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)的報導,邁爾斯拒絕了一份足以讓他成為聯盟收入最優渥的高階管理人員之一的續約報價,他向「沃神」表示,他辭職的決定與金錢無關,「如果球隊奪冠的話,我會離開嗎?我想會的。這個職務的底線是必須全心全力投入,付出1000%的努力,如果做不到就應該離開,而這就是我請辭的答案。我無法在不全力以赴的狀況下繼續工作,對球員不行、對老闆也說不過去,更過不去自己這關,這也是我一直以來的課題。」

外界都很關心邁爾斯的下一步,不過他強調沒有新工作在迎接他,接下來只想先休息一陣子,而且和勇士的合約到6月底才結束,會以輔助者的角色協助選秀會,拉卡柏也開玩笑說「邁爾斯會工作到最後一天」。

