NBA／塞爾蒂克雙探花拆不拆？ 外媒說法現分歧

塞爾蒂克距離締造NBA史上首見的「輸三贏四」僅差一步，可惜昨日的搶七大戰不敵熱火，還是被擋在總冠軍賽門外，屢屢攻頂失敗後，這幾年以雙探花為建隊核心是否走到了盡頭、讓拆夥話題浮出檯面，而美媒則看法不一。

其中搶七大戰表現糟糕的布朗（Jaylen Brown）成為眾矢之的，儘管他因入選年度第二隊，來年有權與塞爾蒂克簽下頂薪續約，但東區冠軍賽打壞行情，不少人認為他不值得綠衫軍開這個價，曾效力過綠衫軍的球評柏金斯（Kendrick Perkins）更在節目上呼籲應該交易他，「該拆雙探花組合了！我不知道如果你是塞爾蒂克制服組的話，還有多少耐心？交易市場上可能有楊恩（Trae Young）、利拉德（Damian Lillard）這些人選，我覺得總管得做出艱難的選擇。」

然而還是有再給雙探花時間的聲音，《CBS Boston》記者赫利（Michael Hurley）就說，雙明星側翼在聯盟相當稀有，不該輕易解體，「我知道他們從2018年，在搶七大戰輸給騎士起，便經歷很多失敗，但這仍是由明星領銜的聯盟，你沒有明星的話做不了事，甩掉雙探花其中一人不會讓情況變好。我覺得塞爾蒂克需要期待，相對年輕的兩人再度成長。」並表示，調度死板的總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）才是該離開的人。

《ESPN》記者邦普斯（Tim Bontemps）也抱持相同看法，他在節目上說：「我至今仍認為，他們雖然還未破繭而出，目前仍是聯盟最好的雙人組之一，兩人都還沒達到生涯顛峰，我不會急著拆散他們。通常，當你放走這樣的天賦，就代表球隊要重建了。」

同台的記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）則說如果塞爾蒂克決定拆掉雙探花他會感到很「震驚」，並且透露在與兩方對談後，他認為「布朗和球隊續簽延長合約的機率很高」。

泰托姆昨天賽後力挺搭檔布朗，強調「留下他是非常重要的」，至於被指為戰犯的布朗則暫時不願多做回應，「現在很難思考下一步，我們看著辦吧」。

25歲的泰托姆（Jayson Tatum）和26歲的布朗，都在今年繳出了生涯新高的場均得分、助攻、籃板，也各自入選年度第一與第二隊，兩人是否已打完合作的最後一場比賽，將是塞爾蒂克這個暑假的最大課題。

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