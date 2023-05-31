籃球／籃協辦3聯盟選秀測試 未來商討合併或跨聯盟對抗

我國籃球三大聯盟在SBL與T1賽季都已於日前落幕後，目前僅剩下PLG即將於本周展開冠軍賽賽程，而對於今年外界盛傳雙職籃聯盟合併一事，以及兩聯盟將陸續在7月中辦理新人選秀事宜，中華籃協今天發出聲明，指出將會籌辦首次的SBL、PLG、T1三聯盟新人聯合選秀測試賽，未來也將於適當時機邀請三聯盟商討合併或是維持三聯盟但加入跨聯盟對抗，以及舉辦「台灣大賽」總冠軍賽等事宜。

中華籃協在今天發出聲明指出，SBL與WSBL、PLG、T1各聯盟均是依照FIBA國際籃總之規範向籃協申請設立，依該會及FIBA相關規定營運並配合國家隊徵召參加各項國際賽事。今年度中華男籃組訓工作已展開，將參加亞運、奧運資格賽預選賽及瓊斯盃三項賽事，各隊培訓名單均從三聯盟優秀球員遴選，落實各聯盟配合國家隊組訓之規範。

而對於今年PLG與T1聯盟則將在7月12日與14日舉辦新人選秀會，為避免過去惡性競爭與資源重複的亂象再度發生，籃協強調，將基於主管機關權責辦理替代役男代訓業務、跨聯盟邀請賽、制定選秀指引和國內經紀人證照制度，讓三聯盟能有明確規範，今年將首度辦理SBL、PLG、T1三聯盟新人聯合選秀測試賽，邀集各聯盟球隊教練親臨觀察，作為選秀會參考數據。

此外，跨聯盟邀請賽今年度將持續舉辦，邀請三聯盟全體球隊共襄盛舉，籃協對跨聯盟邀請賽的願景是未來將邀請國外職業與俱樂部球隊參賽，促進國際交流。

而有關各聯盟球隊薪資上限、跨聯盟交易制度以及舉辦季中交流賽等，籃協也將擇期召開跨聯盟球團會議研議規劃，至於近期引發球迷熱烈討論的聯盟合併議題，籃協將於適當時機邀集教育部體育署、SBL、PLG、T1聯盟與球隊共同商討，是否合併或是維持三聯盟但加入跨聯盟對抗，以及舉辦「台灣大賽」總冠軍賽等，以呼應廣大球迷期待。