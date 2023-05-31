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NBA／狹路相逢！金塊約柯奇2年前曾和熱火結仇

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇(中)兩年前曾和熱火球員起衝突。 路透
約柯奇(中)兩年前曾和熱火球員起衝突。 路透

熱火隊今年季後賽上演老八傳奇，成功闖進總冠軍賽，將面對強敵金塊隊。值得一提的是，金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）2年前曾和熱火球員出現激烈衝突，也為這次總冠軍系列賽增添另一看點。

2021年11月9日熱火作客金塊主場，比賽中約柯奇抓下籃板後持球推進，卻在中場附近遭莫里斯（Markieff Morris）惡意犯規，對此約柯奇不爽地上前把莫里斯撞倒，雙方人馬一擁而上，最後2位當事人都被驅逐出場。

約柯奇事後遭聯盟禁賽1場，莫里斯則被罰5萬美元，不過他事後進入傷兵名單一大段時間。巴特勒（Jimmy Butler）沒缺席這場戰役，他在旁邊叫囂也被罰3萬美元。

賽後巴特勒還帶人去金塊休息室找人，熱火教頭史波斯特拉（Erik Spoelstra）批評約柯奇，「那是很髒的犯規，這動作完全沒必要。」約柯奇則認為自己的動作很愚蠢，但屬於「正當防衛」。

沒想到2年後兩隊會在總冠軍賽舞台一分高下。如今事情導火線莫里斯已離開熱火，巴特勒和約柯奇仍各自帶領球隊前進，即將在台灣時間6月2日上演冠軍賽首戰。

金塊 熱火 Nikola Jokic Jimmy Butler

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