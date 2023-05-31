NBA／狹路相逢！金塊約柯奇2年前曾和熱火結仇
熱火隊今年季後賽上演老八傳奇，成功闖進總冠軍賽，將面對強敵金塊隊。值得一提的是，金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）2年前曾和熱火球員出現激烈衝突，也為這次總冠軍系列賽增添另一看點。
2021年11月9日熱火作客金塊主場，比賽中約柯奇抓下籃板後持球推進，卻在中場附近遭莫里斯（Markieff Morris）惡意犯規，對此約柯奇不爽地上前把莫里斯撞倒，雙方人馬一擁而上，最後2位當事人都被驅逐出場。
約柯奇事後遭聯盟禁賽1場，莫里斯則被罰5萬美元，不過他事後進入傷兵名單一大段時間。巴特勒（Jimmy Butler）沒缺席這場戰役，他在旁邊叫囂也被罰3萬美元。
賽後巴特勒還帶人去金塊休息室找人，熱火教頭史波斯特拉（Erik Spoelstra）批評約柯奇，「那是很髒的犯規，這動作完全沒必要。」約柯奇則認為自己的動作很愚蠢，但屬於「正當防衛」。
沒想到2年後兩隊會在總冠軍賽舞台一分高下。如今事情導火線莫里斯已離開熱火，巴特勒和約柯奇仍各自帶領球隊前進，即將在台灣時間6月2日上演冠軍賽首戰。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言