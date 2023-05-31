NBA／柯瑞不捨邁爾斯離去 IG告別：謝謝你改變每個人的生涯
勇士總管邁爾斯（Bob Myers）稍早投下震撼彈，宣布請辭離開效力超過十年的球隊，這個消息不意外地讓老大哥柯瑞（Stephen Curry）難以接受。
邁爾斯於2011年加入金州制服組，隔年被提拔為總管。上任不久，先延攬沒執教經驗的柯爾（Steve Kerr）擔任教頭，隨後力主和柯瑞簽下一筆4年4400萬美元的長約，並送走受球迷喜愛的艾利斯（Monta Ellis），改以當時被視為「玻璃腿」的柯瑞做為建隊核心的決策備受爭議。不過，兩人隨後打破質疑，一同開創了「勇士王朝」。
由於兩人「魚幫水，水幫魚」的關係，邁爾斯透露在記者會前已與柯瑞通過電話，表示且不忘感嘆對方的成就，「柯瑞就是......你甚至很難開頭，很難不盛讚他這個人。我認為人們都透過他的場上表現，了解這個人，但一個球隊何其有幸，可以有這樣的領袖？我很幸運，能從始至終看到他扮演如此角色，這是我永遠無法報答的事。」
“It’s so rare for somebody of his caliber to be who he is… How lucky is this organization to have him as its leader?”— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 30, 2023
Bob Myers speaks on Steph Curry’s leadership over the course of his career 💯pic.twitter.com/wdWarRRFeO
邁爾斯也提到，在告知柯瑞自己將離開的決定時，這位超級球星雖然能理解仍相當沮喪。整理完情緒後，柯瑞稍早也在IG感念這位伯樂，「在開始這段旅程前，我記得我叫你最好做好這份工作，而你做到了。總管的職責，你做得很好，但以朋友來說，我也永遠感謝你，改變了每個人的生涯。」最後祝福邁爾斯，享受人生下個篇章。
Bob Myers said he talked with Steph Curry about his decision and that the Warriors' star understood, but was upset Myers was not remaining with the franchise.— Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) May 30, 2023
"Before the trophies and the memories over this run, I remember I told you 'you better get it right!' And you did... Forever grateful for you as a friend forever."— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 30, 2023
Steph Curry with a powerful tribute to Warriors GM Bob Myers💙
(via stephencurry30/IG) pic.twitter.com/MIEFCIGz6g
單季最多的73勝、8年4冠王朝，這些都是柯瑞、邁爾斯一同在勇士留下的痕跡，而如今後者離開，也象徵球隊將邁入新的階段。
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▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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