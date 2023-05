NBA／柯瑞不捨邁爾斯離去 IG告別：謝謝你改變每個人的生涯

勇士總管邁爾斯(Bob Myers)稍早投下震撼彈,宣布請辭離開效力超過十年的球隊,這個消息不意外地讓老大哥柯瑞(Stephen Curry)難以接受。

邁爾斯於2011年加入金州制服組,隔年被提拔為總管。上任不久,先延攬沒執教經驗的柯爾(Steve Kerr)擔任教頭,隨後力主和柯瑞簽下一筆4年4400萬美元的長約,並送走受球迷喜愛的艾利斯(Monta Ellis),改以當時被視為「玻璃腿」的柯瑞做為建隊核心的決策備受爭議。不過,兩人隨後打破質疑,一同開創了「勇士王朝」。

由於兩人「魚幫水,水幫魚」的關係,邁爾斯透露在記者會前已與柯瑞通過電話,表示且不忘感嘆對方的成就,「柯瑞就是......你甚至很難開頭,很難不盛讚他這個人。我認為人們都透過他的場上表現,了解這個人,但一個球隊何其有幸,可以有這樣的領袖?我很幸運,能從始至終看到他扮演如此角色,這是我永遠無法報答的事。」

“It’s so rare for somebody of his caliber to be who he is… How lucky is this organization to have him as its leader?”



Bob Myers speaks on Steph Curry’s leadership over the course of his career 💯pic.twitter.com/wdWarRRFeO — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 30, 2023

邁爾斯也提到,在告知柯瑞自己將離開的決定時,這位超級球星雖然能理解仍相當沮喪。整理完情緒後,柯瑞稍早也在IG感念這位伯樂,「在開始這段旅程前,我記得我叫你最好做好這份工作,而你做到了。總管的職責,你做得很好,但以朋友來說,我也永遠感謝你,改變了每個人的生涯。」最後祝福邁爾斯,享受人生下個篇章。

Bob Myers said he talked with Steph Curry about his decision and that the Warriors' star understood, but was upset Myers was not remaining with the franchise. — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) May 30, 2023

"Before the trophies and the memories over this run, I remember I told you 'you better get it right!' And you did... Forever grateful for you as a friend forever."



Steph Curry with a powerful tribute to Warriors GM Bob Myers💙



(via stephencurry30/IG) pic.twitter.com/MIEFCIGz6g — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 30, 2023

單季最多的73勝、8年4冠王朝,這些都是柯瑞、邁爾斯一同在勇士留下的痕跡,而如今後者離開,也象徵球隊將邁入新的階段。

