NBA／是時候了！勇士王朝幕後推手 邁爾斯拒優渥合約確定離隊

「是時候了！」勇士王朝幕後推手邁爾斯（Bob Myers）正式確定辭去職位，選擇離開這支球隊。

自告別季後賽舞台後，勇士下季陣容將洗牌的謠言甚囂塵上，而有關邁爾斯即將離開的疑問其實早在今年季中就已經開始發酵，儘管勇士方面和一些媒體仍認為只是空穴來風，傳聞過度放大。但隨著球團記者會的召開，流言終究還是成真。

Bob Myers run as the leader of our Basketball Operations group was historic. pic.twitter.com/P3uydap7q6 — Golden State Warriors (@warriors) May 30, 2023

邁爾斯的合約將在6月下旬到期，根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，邁爾斯拒絕了一份足以讓他成為聯盟收入最優渥的高階管理人員之一的續約報價。

邁爾斯在2011年開始任職於勇士，最初是擔任總經理特助，2012年晉升為球隊總管，並且在2016年兼任籃球運營總裁。

包括雇用總教練柯爾（Steve Kerr）、延攬杜蘭特（Kevin Durant）等，邁爾斯打造了令人驚奇的勇士盛世，8年內4度奪下總冠軍，從一支只能底層打滾的弱小球隊，躍升成為全聯盟新興強權，寫下歷史級的經營成就。

數據顯示，在邁爾斯掌舵勇士期間，球隊勝率高達65.1%，僅次於「紅頭」奧巴赫（Red Auerbach）的65.2%和前馬刺總管布福德（R.C. Buford）的70.1%。（至少累積750場例行賽）

2x NBA Executive of the Year.

4x NBA Champion.

The architect of an era.



After 11 seasons, Bob Myers will step down from his role as President of Basketball Operations / General Manager at the conclusion of his contract. Thank you for everything, Bob. pic.twitter.com/6DrLsmrqcw — Golden State Warriors (@warriors) May 30, 2023

消息人士透露，邁爾斯和柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）及主帥柯爾（Steve Kerr）關係都相當密切。就在最近幾天，邁爾斯已經讓每個人都知道他即將離開。

勇士官方社群也發文感謝邁爾斯的卓越貢獻。「2次年度最佳總管、4次總冠軍，一個時代的打造者。在為球隊工作11個賽季後，邁爾斯將在合約結束時辭去籃球運營總裁兼總管的職位。感謝你所做的一切！」

先前報導指出，邁爾斯之所以選擇離開勇士，是希望能夠暫時離開NBA休息一陣子，同時思考自己職涯的下一站。由於在管理階層的優異成績，不少職業運動以外的行業都傳出有意向他拋出橄欖枝。

目前擔任勇士籃球運營副總裁的小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）被視為邁爾斯的熱門接替人選；此外，老闆拉卡柏（Joe Lacob）的兒子寇伯（Kirk Lacob）有可能也將扮演更吃重的角色。

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