NBA／是時候了！勇士王朝幕後推手 邁爾斯拒優渥合約確定離隊

「是時候了!」勇士王朝幕後推手邁爾斯(Bob Myers)正式確定辭去職位,選擇離開這支球隊。

自告別季後賽舞台後,勇士下季陣容將洗牌的謠言甚囂塵上,而有關邁爾斯即將離開的疑問其實早在今年季中就已經開始發酵,儘管勇士方面和一些媒體仍認為只是空穴來風,傳聞過度放大。但隨著球團記者會的召開,流言終究還是成真。

邁爾斯的合約將在6月下旬到期,根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)的報導,邁爾斯拒絕了一份足以讓他成為聯盟收入最優渥的高階管理人員之一的續約報價。

邁爾斯在2011年開始任職於勇士,最初是擔任總經理特助,2012年晉升為球隊總管,並且在2016年兼任籃球運營總裁。

包括雇用總教練柯爾(Steve Kerr)、延攬杜蘭特(Kevin Durant)等,邁爾斯打造了令人驚奇的勇士盛世,8年內4度奪下總冠軍,從一支只能底層打滾的弱小球隊,躍升成為全聯盟新興強權,寫下歷史級的經營成就。

數據顯示,在邁爾斯掌舵勇士期間,球隊勝率高達65.1%,僅次於「紅頭」奧巴赫(Red Auerbach)的65.2%和前馬刺總管布福德(R.C. Buford)的70.1%。(至少累積750場例行賽)

2x NBA Executive of the Year.

4x NBA Champion.

The architect of an era.



After 11 seasons, Bob Myers will step down from his role as President of Basketball Operations / General Manager at the conclusion of his contract. Thank you for everything, Bob. pic.twitter.com/6DrLsmrqcw