NBA／峰迴路轉籃球人生 馬丁「3%」逆襲之路

歷經選秀會乏人問津、接受非保障「Exhibit 10」約轉雙向合約、和黃蜂簽下3年420萬美元合約、被球隊揮棄後在邁阿密領一年52.8萬美元的薪資；最終，6呎5吋高、27歲的馬丁（Caleb Martin）和熱火達成三年2040萬美元的合約。

馬丁的履歷幾乎是許多在NBA跑龍套、討生活的浪人球員某種寫照。大概也沒有人會想到，饒舌歌手寇爾（J.Cole）當初的一通電話牽線，竟然會成為馬丁的貴人，甚至改變了熱火的命運。

在東區冠軍賽關鍵搶七大戰，馬丁上半場就獨拿14分，比塞爾蒂克陣中任何一人都要高，全場16投11中包括4記三分球，飆出生涯季後賽新高26分，外加10籃板3助攻1抄截，幫助熱火完成一場大勝，隊史第7次闖進總冠軍賽。

Caleb Martin SHINES as the @MiamiHEAT win Game 7 on the road!



26 PTS (Playoff career high)

11-16 FG

10 REB#NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 1:

Thursday, 6/1 at 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/leZLxechIp — NBA (@NBA) May 30, 2023

整個7場系列賽下來，馬丁平均攻下19.3分6.4籃板1.7助攻，一共砍進22顆三分球，投籃命中率高達60.2%，三分命中率也有48.9%的高水準。

同時，馬丁以135分的總得分超越1994年尼克後衛史塔克斯（John Starks）的124分，成為自1966-67年來在分區冠軍賽中得分最高的落選球員，更是史上首位在分區冠軍賽得分超過25分的落選球員。

馬丁和巴特勒（Jimmy Butler）更是熱火隊史在季後賽的重要晉級戰中第2對同場至少各拿下25分的搭檔。系列賽如此優異表現，讓馬丁在東區冠軍賽MVP票選中，僅以1票之差不敵隊友，甚至引來許多球迷網友的抱屈。

「在你們眼中，馬丁是個落選新秀，他打過發展聯盟，從黃蜂開始了他的職業生涯。但在我們眼裡，他是個極為出色的球員、防守好手、進攻組織者、外線射手，他沒日沒夜地練習投籃，所以我對他的表現並不感到驚訝。我為他感到驕傲，也為他感到開心，我認為下一輪比賽他還會打得更好。」巴特勒說。

From undrafted rookie to playoff hero for the Miami Heat, Caleb Martin's journey is inspiring 👏



Story from @andscape's @MarcJSpears: https://t.co/jfIiZnQfrQ pic.twitter.com/DG9As52FNT — ESPN (@espn) May 30, 2023

直到去年休賽季獲得熱火一紙保障合約肯定，馬丁才在今年賽季真正站穩腳步，71場出賽中有49場擔任先發，包括上場時間、場均得分、籃板、助攻、三分球命中數等都創下生涯新高。

馬丁的籃球生涯始終不是一個人在戰鬥，他和雙胞胎哥哥Cody一路從高中、北卡州大、內華達大學、三月瘋，在大學足足待了5年才有了進入NBA的機會。哥哥在2019年以第二輪36順位被黃蜂選走，Caleb卻遲遲等不到自己名字出現。

即便後來兩兄弟還是在夏洛特聚首，但兩年累積出賽71場、平均16分鐘的底層掙扎，讓這對兄弟仍然被迫分道揚鑣。對未來混沌不明的不安情緒，曾經讓馬丁一度想放棄在NBA繼續打拚的念頭，然而命運的牽線和自身持續不斷的刻苦訓練，還是為他打開了一扇門。

東區冠軍系列賽的風光背後，外人或許很難想像馬丁這4年來所面臨的顛沛流離，以及那些揮汗付出的諸多努力。沒有明星光環，只有困境中咬牙苦撐的崎嶇道路，一如熱火今年賽季不斷逆流而上的過程。

「我就是不斷在為這樣的時刻做好準備。當這樣的機會來臨時，我做好了準備，我感覺我就是為這種時刻而生。」

搶七大戰之後，馬丁在個人IG上傳了數張球隊慶祝的照片，並寫著「3%」！這是東區冠軍賽開打之前，《ESPN》所開出的熱火晉級總冠軍賽機率。

在馬丁的籃球人生中，也許曾經只有不到3%的機率可以站穩NBA，但如今，屬於他的逆襲之路才正要開始。

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