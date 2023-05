NBA／峰迴路轉籃球人生 馬丁「3%」逆襲之路

歷經選秀會乏人問津、接受非保障「Exhibit 10」約轉雙向合約、和黃蜂簽下3年420萬美元合約、被球隊揮棄後在邁阿密領一年52.8萬美元的薪資;最終,6呎5吋高、27歲的馬丁(Caleb Martin)和熱火達成三年2040萬美元的合約。

馬丁的履歷幾乎是許多在NBA跑龍套、討生活的浪人球員某種寫照。大概也沒有人會想到,饒舌歌手寇爾(J.Cole)當初的一通電話牽線,竟然會成為馬丁的貴人,甚至改變了熱火的命運。

在東區冠軍賽關鍵搶七大戰,馬丁上半場就獨拿14分,比塞爾蒂克陣中任何一人都要高,全場16投11中包括4記三分球,飆出生涯季後賽新高26分,外加10籃板3助攻1抄截,幫助熱火完成一場大勝,隊史第7次闖進總冠軍賽。

