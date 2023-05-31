NBA／「阿舍哥」羅賓森重返總冠軍賽 代言廠商祭出優惠

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
「阿舍哥」羅賓森在季後賽回溫。 美聯社
「阿舍哥」羅賓森在季後賽回溫。 美聯社

歷經7場苦戰，熱火最終仍是擋住塞爾蒂克的3連勝反撲，以一場大勝達成隊史第7次挺進總冠軍賽的成就；同時，熱火更成為史上第2支闖進總冠軍賽的老八種子。

熱火能在不被看好的情況下，從附加賽一路逆流而上，除了巴特勒（Jimmy Butler）的神級演出外，陣中看似不起眼的「落選軍團」強力演出，更是扮演了重要關鍵。

板凳射手「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）便是其中之一。他在季後賽揮別過去的低迷表現，在7場系列賽中砍進15顆三分球，場均拿下11.4分，三分命中率高達48%。

因熱衷吃阿舍乾麵進而搭起雙方代言合作橋樑的羅賓森，曾以152場比賽轟進500顆三分球，創下聯盟史上最快紀錄。

羅賓森熱愛吃台灣乾麵。 截自網站
羅賓森熱愛吃台灣乾麵。 截自網站

為了慶祝羅賓森繼2020年後再次挺進到總冠軍賽，阿舍食堂官網及門市祭出「阿舍哥雙重優惠」，即日起至6月中，全館消費享85折優惠，且單筆消費滿555元，贈送流星拌麵1袋，邀請粉絲以行動支持羅賓森。

羅賓森在2021年和熱火簽下五年9000萬美元的優渥合約，不過晉身千萬美元年薪的他，近兩個賽季表現大幅衰退，甚至逐漸失去輪替時間，被視為高薪低就的代表人物之一。

透過今年季後賽的回溫，熱火顯然也期盼「阿舍哥」能夠重新找回射手本色，為球隊做出更多貢獻。

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