NBA／「阿舍哥」羅賓森重返總冠軍賽 代言廠商祭出優惠

歷經7場苦戰,熱火最終仍是擋住塞爾蒂克的3連勝反撲,以一場大勝達成隊史第7次挺進總冠軍賽的成就;同時,熱火更成為史上第2支闖進總冠軍賽的老八種子。

熱火能在不被看好的情況下,從附加賽一路逆流而上,除了巴特勒(Jimmy Butler)的神級演出外,陣中看似不起眼的「落選軍團」強力演出,更是扮演了重要關鍵。

板凳射手「阿舍哥」羅賓森(Duncan Robinson)便是其中之一。他在季後賽揮別過去的低迷表現,在7場系列賽中砍進15顆三分球,場均拿下11.4分,三分命中率高達48%。

因熱衷吃阿舍乾麵進而搭起雙方代言合作橋樑的羅賓森,曾以152場比賽轟進500顆三分球,創下聯盟史上最快紀錄。

羅賓森熱愛吃台灣乾麵。 截自網站

為了慶祝羅賓森繼2020年後再次挺進到總冠軍賽,阿舍食堂官網及門市祭出「阿舍哥雙重優惠」,即日起至6月中,全館消費享85折優惠,且單筆消費滿555元,贈送流星拌麵1袋,邀請粉絲以行動支持羅賓森。

羅賓森在2021年和熱火簽下五年9000萬美元的優渥合約,不過晉身千萬美元年薪的他,近兩個賽季表現大幅衰退,甚至逐漸失去輪替時間,被視為高薪低就的代表人物之一。

透過今年季後賽的回溫,熱火顯然也期盼「阿舍哥」能夠重新找回射手本色,為球隊做出更多貢獻。

Duncan Robinson taunting the Boston crowd as the Heat have taken a 21 point lead 😂 pic.twitter.com/PBp8EoVu9Y