NBA／第2支「老八」闖冠軍賽 熱火挑戰金塊

從賽季前不被看好到一路挺進總冠軍賽，熱火昨天不僅成為NBA第2支以分區第八種子闖進總冠軍賽的球隊，更是史上首支從附加賽一路晉級爭霸戰的隊伍，即使面對金塊隊依舊不被看好，熱火球員已做好準備繼續挑戰歷史。

NBA前一支以分區第八種子闖進冠軍賽的球隊，已是1999年尼克隊，但在總冠軍賽不敵馬刺隊，熱火昨天成為史上第2隊，正巧今年季後賽次輪，尼克就是敗在熱火手中；另兩支遭熱火淘汰的球隊，則為今年聯盟戰績前兩名的公鹿、塞爾蒂克隊，讓熱火的「老八傳奇」更是難能可貴。

這是熱火進入21世紀以來，第7度挺進總冠軍賽，與湖人隊並列聯盟最多，這7次全程參與的42歲老將海斯倫，也成為單一球隊打進冠軍賽次數最多的現役球員，超過勇士隊柯瑞、湯普森、格林、伊古達拉的6次，他說：「職業生涯又延長一點，不會把它當作理所當然，我真的很幸運。」

熱火對塞爾蒂克史詩級搶七大戰勝出後，被看衰的狀況並未改變，根據美國運彩最新奪冠賠率，金塊仍取得壓倒性優勢；金塊球星約柯奇是總冠軍賽MVP熱門人選，熱火中鋒阿德巴約說：「我們從不覺得奪冠是容易的事，這個賽季歷經起伏，全隊沒有人放棄希望。」

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