NBA／綠衫軍雙槍拆夥？ 泰托姆：留下布朗極為重要

不同於第二輪對76人搶七大戰狂砍破紀錄51分的威風八面，泰托姆（Jayson Tatum）在東區冠軍賽第7戰一開始就意外扭傷腳踝，連帶影響到他整場比賽的發揮。

依然堅持奮戰的他，上場41分鐘，僅13投5中，得到14分11籃板4助攻，包括布朗（Jaylen Brown）也是同樣低迷，23投8中獲得19分8籃板5助攻，更出現多達8次失誤。雙槍在三分線外一共13投2中，如此慘淡的進攻表現，也是綠衫軍最終主場慘敗淘汰出局的關鍵。

無緣成為NBA史上第一支從0比3翻盤的球隊，泰托姆賽後談到傷病問題僅表示：「我不希望任何人為我感到難過，雖然這是很不幸的事情，但傷病也是比賽中的一部分。」

對於塞爾蒂克在這個系列賽一開始就墜入0勝3敗的深淵，泰托姆說：「比賽已經結束，過去就過去了。我們拚了命給自己今天這樣的一個機會，只是結果並不如人意。我們就是打得不夠好，無法贏得這個系列賽。」

塞爾蒂克以泰托姆和布朗為首在近幾年成為東區強權，屢屢叩關試圖登頂卻一再失敗；隨著今年賽季的結束，布朗將進入提前續約的討論，有關兩人是否應該拆夥重整陣容的聲音也再度浮現。

對此，泰托姆表示：「布朗是聯盟中最棒的球員之一，攻守兩端皆能有所發揮，而且他也還年輕。他生涯至今已經取得不少成就，我認為留下他是非常重要的。」

自從1977-78年開始統計失誤以來，布朗成為史上第5位在搶七大戰至少發生8次失誤的球員，其中只有2018年對塞爾蒂克的詹姆斯（LeBron James）能在這種失誤次數下贏得勝利。

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