NBA／不以東區霸主自滿 熱火士官長巴特勒志在總冠軍

熱火擊敗塞爾蒂克拿下NBA東區冠軍，致勝功臣及系列賽MVP「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）並不以此自滿，而是志在奪下總冠軍。他表示，他們非常開心，但還有一個目標要達成。

東區冠軍賽，邁阿密熱火在系列賽拿下3連勝後，以3比0聽牌，波士頓塞爾蒂克在沒有退路的情況下，硬是連贏3場扳平戰局，將系列賽逼進第7戰。

今天熱火在幾乎一路領先的情況下，以103比84贏球，一舉挺進總冠軍賽，成為繼1999年的紐約尼克後，史上第2支有此成就的「老八」球隊，這也是他們4年內第2次打進總冠軍賽。

相較之下，塞爾蒂克今天輸球，無緣成為季後賽史上首支在0比3落後情況下翻盤的隊伍。

Jimmy Butler comes up big as the @MiamiHEAT take Game 7 on the road!



28 PTS | 7 REB | 6 AST | 3 STL



The #NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 1:

MIA/DEN: Thursday, 6/1, 8:30 PM ET on ABC 🍿 pic.twitter.com/1trjBIliXR — NBA (@NBA) May 30, 2023

此役，東區冠軍賽最有價值球員（MVP）巴特勒轟下全場最高28分，並有7籃板、6助攻、3抄截的成績；馬丁（Caleb Martin）靠著16投11中進帳26分，另抓下10個籃板。

巴特勒說：「我們團結在一起。作為一支球隊，我們討論如何打這場客場的硬仗，也確實辦到了。不過我們並不以此為滿。我們雖然非常興奮、開心，但還有一個目標要達成。」

巴特勒把能在關鍵時刻進球，並擋下對方反擊歸功於隊友。

他說：「他們給我充足的信心，讓我能把狀態維持在高檔。他們是我們今天能走到這裡的原因。我很清楚我們球隊有多棒，也確實打贏了這場比賽。」

熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）說：「爭取想要的目標有時會遇到困難。這支球隊已經展現出，雖然難免有低潮與逆境，卻仍能保有毅力振作起來，具有不屈不撓的團隊精神，直到達成想要的目標。」

在塞爾蒂克方面，此役的第一節就扭傷腳踝的泰托姆（Jayson Tatum），整場比賽打了42分鐘，拿下14分、11籃板，但看得出來他受到了那一扭的影響。布朗（Jaylen Brown）雖然獲得19分，但三分球僅9投1中，全場23次出手只命中8球，同時還發生8次失誤。

泰托姆說：「我的腳踝腫起來了，這讓我很難移動。那讓人沮喪，尤其是這發生在第一節。」

他也提到說：「投籃命中率不佳影響了我們，那有點像滾雪球一般每況愈下。」

布朗說：「我們失敗了，也讓整個城市失望了。今年不管遇到什麼情況，我們都能挺過。都打到這裡了，但最終功虧一簣。」

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