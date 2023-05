NBA／不以東區霸主自滿 熱火士官長巴特勒志在總冠軍

熱火擊敗塞爾蒂克拿下NBA東區冠軍,致勝功臣及系列賽MVP「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)並不以此自滿,而是志在奪下總冠軍。他表示,他們非常開心,但還有一個目標要達成。

東區冠軍賽,邁阿密熱火在系列賽拿下3連勝後,以3比0聽牌,波士頓塞爾蒂克在沒有退路的情況下,硬是連贏3場扳平戰局,將系列賽逼進第7戰。

今天熱火在幾乎一路領先的情況下,以103比84贏球,一舉挺進總冠軍賽,成為繼1999年的紐約尼克後,史上第2支有此成就的「老八」球隊,這也是他們4年內第2次打進總冠軍賽。

相較之下,塞爾蒂克今天輸球,無緣成為季後賽史上首支在0比3落後情況下翻盤的隊伍。

Jimmy Butler comes up big as the @MiamiHEAT take Game 7 on the road!



28 PTS | 7 REB | 6 AST | 3 STL



The #NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 1:

MIA/DEN: Thursday, 6/1, 8:30 PM ET on ABC 🍿 pic.twitter.com/1trjBIliXR