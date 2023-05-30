NBA／上季東冠G7兵敗成動力 熱火主帥：推動我們前進

上個賽季，熱火在東區冠軍賽和綠衫軍血戰7場，最終因為巴特勒（Jimmy Butler）錯失關鍵一擊，在自家主場飲恨；時隔一年，熱火在整季走得跌跌撞撞的情況下，一路從附加賽逆襲，以老八種子身份在東區接連扳倒公鹿和塞爾蒂克兩大強權，完成復仇之旅，隊史第7度闖進總冠軍賽。

「顯然，去年的事情，我們一直都記在心裡。這推動著我們今年前進。」熱火教頭史波斯特拉（Erik Spoelstra）說。

The @MiamiHEAT are presented with the Bob Cousy Trophy, awarded to the winners of the Eastern Conference Finals 👏#NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 1:

Thursday, June 1st at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/lBofGR9pjN — NBA (@NBA) May 30, 2023

史波斯特拉表示，他從不懷疑子弟兵能在第7戰殺出重圍。「爭取想要的目標有時就會遇到困難，但這個團隊已經展現出即便碰上低潮與逆境，卻仍能保有毅力，不屈不撓，正是這股團隊精神促使球隊往前邁進。」

熱火前次封王是2013年，當時三巨頭完成連霸大業，如今他們將尋求隊史第4座總冠軍；熱火在2020年的疫情賽季雖然也闖進總冠軍戰，最終卻不敵洛杉磯湖人。

將與熱火爭冠的丹佛金塊則是隊史首度打入總冠軍戰，他們在西區決賽直落四橫掃湖人，同時獲得充足的休息時間。對照兵疲馬困、人手短缺的熱火，金塊顯然是掌握不少優勢。

udn討論區