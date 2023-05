NBA／上季東冠G7兵敗成動力 熱火主帥：推動我們前進

上個賽季,熱火在東區冠軍賽和綠衫軍血戰7場,最終因為巴特勒(Jimmy Butler)錯失關鍵一擊,在自家主場飲恨;時隔一年,熱火在整季走得跌跌撞撞的情況下,一路從附加賽逆襲,以老八種子身份在東區接連扳倒公鹿和塞爾蒂克兩大強權,完成復仇之旅,隊史第7度闖進總冠軍賽。

「顯然,去年的事情,我們一直都記在心裡。這推動著我們今年前進。」熱火教頭史波斯特拉(Erik Spoelstra)說。

The @MiamiHEAT are presented with the Bob Cousy Trophy, awarded to the winners of the Eastern Conference Finals 👏#NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 1:

Thursday, June 1st at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/lBofGR9pjN