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NBA／金塊熱火各僅一人入選本季明星賽 總冠軍賽史上第3次

聯合新聞網／ 綜合外電報導
約柯奇(右)和阿德巴約都入選本季明星賽。 美聯社
約柯奇(右)和阿德巴約都入選本季明星賽。 美聯社

尋求隊史首冠的丹佛金塊，在等待許久之後，終於盼到了遲來的對手，從附加賽一路逆襲扳倒公鹿、塞爾蒂克兩支聯盟戰績最佳球隊，熱火成為歷史上第2支勇闖總冠軍賽的老八種子，也將要爭取創造歷史。

對所有球迷來說，金塊和熱火也將是NBA有史以來首度在總冠軍賽對決的新鮮組合。

另一方面，根據外電透露，金塊和熱火將是聯盟史上第3次出現兩支球隊陣中各只擁有一名當季入選明星賽的球員。金塊是約柯奇（Nikola Jokic），熱火則是阿德巴約（Bam Adebayo）。

先前兩次分別是1998年公牛喬丹（Michael Jordan）和爵士馬龍（Karl Malone）；2003年馬刺鄧肯（Tim Duncan）和籃網基德（Jason Kidd）。

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